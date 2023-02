Perché Ultimo ha deciso di non tornare più a Sanremo

Ultimo ha spiazzato tutti con la sua decisione, rivelando di non tornare più al Festival di Sanremo: qual è il motivo dietro questa scelta.

Nelle ultime ore Ultimo ha fatto sapere di non voler più tornare al Festival di Sanremo. Il cantautore, proprio nella 73esima edizione, vi ha partecipato con il brano Alba. Un testo che eseguito dalla sua voce ha reso la canzone una vera e propria magia. Era tra i preferiti dal pubblico, tant’è che nelle classifiche delle tre serate si è posizionato nelle prime dieci posizioni. Lo stesso amore lo ha sentito anche quattro anni fa.

Ricorderete, nel 2019, partecipò con I tuoi particolari e si classificò al secondo posto dietro al vincitore Mahmood. Quest’anno, invece, è arrivato quarto, dietro Mr. Rain, Lazza e Marco Mengoni che ha trionfato. Alba però ha raggiunto appena dopo la sua uscita, un numero altissimo di ascolti. Anzi, il brano può essere considerato tra i più ascoltati e amati di quelli del Festival.

Come abbiamo detto, il cantante in queste ore, in riferimento alla Kermesse, ha spiegato di non voler tornare nelle successive edizioni, almeno non in gara. Sui social ha spiegato il motivo di questa inaspettata scelta: ecco che cosa ha svelato.

Ultimo ha deciso di non tornare più al Festival di Sanremo: qual è il motivo di questa scelta

Sono state del tutto inaspettate le parole di Ultimo arrivate attraverso il suo canale social, oggi seguito da oltre tre milioni di persone. Il cantautore, reduce dalla 73esima edizione del Festival di Sanremo, dove ha portato il brano Alba incantando il pubblico e i telespettatori da casa, proprio in riferimento alla kermesse ha fatto sapere della sua decisione.

Ha spiegato di non tornare più in gara a Sanremo, svelando anche il motivo: L’ho detto anche nelle interviste prima del Festival, volevo chiudere un cerchio con Alba, quindi credo di non tornarci più”. A quanto pare, la canzone portata quest’anno rappresentava ancora una porta aperta ad uno spazio che doveva trovare la sua fine. In un’altra storia instagram, ha anche spiegato di aver portato Alba sul palco dell’Ariston e non un’altra canzone, perchè questa è diversa dalle altre.

Dice che non ha la pretesa di entrare nel cuore di un pubblico troppo distratto: “Alba ha bisogno di tempo e va ascoltata senza fretta”. Ultimo voleva tornare a Sanremo solo per chiudere un cerchio artistico e con questa partecipazione sembra aver raggiunto il suo obiettivo. Come ha rivelato, non pensa di tornare alla kermesse nelle prossime edizioni. Ovviamente la sua decisione potrebbe cambiare nel corso degli anni, cosa che i suoi fan speravano vivamente.