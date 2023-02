Gabriele Costanzo, chi è il figlio adottivo di Maria e Maurizio: età, lavoro, vita privata

Gabriele è il nome dei figlio adottivo di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: non appare in tv, ma vanta le qualità dei genitori.

Si parla di un volto poco televisivo in Gabriele Costanzo, figlio adottivo di Maria e Maurizio, perché desidera emergere con le proprie forze, e non appare quasi mai in tv. Per quanto il piccolo schermo sia “di casa”, non è avvezzo a gossip e ad ospitate. Desidera mantenere un profilo basso. Molti infatti non sanno che è un giovane ricco di qualità e doti, apprese da genitori che lo hanno accolto in casa quando era ancora poco più che un ragazzino. Ecco chi è e di cosa si occupa.

Gabriele Costanzo è un 31enne con tanti sogni nel cassetto, e che deve molto ai suoi genitori. Fa parte della famiglia di Maurizio e Maria da quando aveva 13 anni, dopo essere stato in affido dai 10. Molti non sanno che non è l’unico figlio del defunto giornalista. La relazione con Maria De Filippi è stata la quarta dopo tre matrimoni. Da qui esploriamo il rapporto familiare, e i retroscena di una delle famiglie più importanti per la televisione italiana.

Gabriele Costanzo, chi è il figlio di Maurizio e Maria

Infatti, i figli naturali del conduttore sono Saverio e Camilla, avuti con la seconda moglie Flaminia Morandi, nota giornalista. Saverio Costanzo è quindi il suo fratellastro, e non è un nome nuovo in quanto è un regista cinematografico affermato. Ma non è l’unico ad avere una carriera brillante. Di cosa si occupa Gabriele? Ha 31 anni e proprio perché è riconoscente alla vita e al dono di aver avuto due genitori come Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, lavora sodo per raggiungere grandi risultati.

Infatti, è molto abile nella sua professione, e anche nella vita privata può dirsi felice e contento, e ci sono dei retroscena per la sua situazione amorosa.

Lavora nell’ambito della produzione, proprio come la mamma. Cerca di apprendere quanto più possibile nella società in cui lavora. Appunto, è un dipendente della Fascino, e svolge incarichi di importanza. Dalle grandi doti manageriali e organizzative, rimane dietro le quinte perché vuole distinguersi dai genitori, evitando qualsiasi paragone. E’ presente nei format di successo di Maria De Filippi, come Amici e C’è Posta per te, e si fa in quattro per emergere nella società di produzioni.

Nel 2019 è stato fidanzato con Francesca Quattrini, secondo l’occhio vigile del giornale di gossip Chi, il quale li aveva immortalati in passato in degli scatti rubati durante una vacanza a Fregene. Ma è poi la mamma che nel 2021 parla del figlio in diretta, lanciando qualche dettaglio sul suo conto, e confermando che è tornato single.