Maurizio Costanzo, tutto sul famosissimo giornalista: vita privata, matrimoni, figli, Maria De Filippi

Maurizio Costanzo, la vita privata del re del talk show: matrimoni, figli e il grande amore con Maria De Filippi.

Con Maurizio Costanzo se ne va un pezzo importante della televisione italiana. Lui che la tv l’ha cambiata, con un nuovo modo di comunicare ed informare, con professionalità, precisione, gentilezza ed ironia. Una carriera illustre, costellata di successi e programmi che resteranno nella storia del nostro Paese. Una tv di cui è stato una vera e propria colonna, proprio come la sua amata Maria.

Alla notizia della scomparsa del giornalista è stato impossibile non pensare a lei, la donna che è al suo fianco da oltre 30 anni. Quella che Maurizio voleva accanto fino all’ultimo giorno: ci ha messo pochissimo a capirlo. “Quando ho incontrato Maria per la prima volta nella mia vita ho pensato ‘Ecco questa è la persona che stringerà la mia mano mentre morirò. Lo penso ancora. Non mi era mai successo con le mie donne precedenti”, ha dichiarato qualche anno fa a Vanity Fair. Donne precedenti con le quali Maurizio era anche convolato a nozze.

Quando ha incontrato Maria, che ha sposato nel 1995, Maurizio aveva alle spalle tre matrimoni ed era papà di due figli. In seguito tutti i dettagli sulla vita privata del giornalista.

Maurizio Costanzo, tutto sulla sua vita privata: tre matrimoni alle spalle prima di Maria

L’incontro con Maria De Filippi, nel corso di un convegno a Venezia nel 1989, ha cambiato per sempre la vita di Maurizio Costanzo. Il giornalista si era già sposato tre volte ma quando, nell’agosto del 1995, è convolato a nozze con Maria non ha avuto alcun dubbio: si sarebbe fermato lì.

Il primo matrimonio per il giornalista arrivò nel 1963, quando si unì alla fotoreporter Lori Sammartino, più grande di lui di 14 anni. Le nozze con Flaminia Morandi (che per amore di Maurizio divorzio col giornalista Rai Alberto Michelini) si sono celebrate dieci anni dopo: dal loro amore sono nati Camilla, sceneggiatrice, nel 1973 e Saverio, nel 1975, regista. Nel 1989 il matrimonio con Marta Flavi, che durò poco più di un anno e terminò proprio quando nel cuore di Maurizio è entrata Maria De Filippi.

Era il settembre del 1992 quando Maurizio decise di farla debuttare in tv, al posto di Lella Costa al timone di Amici: fu l’inizio della straordinaria carriera di Maria. Con lei, nel 2004, Costanzo ha preso in adozione Gabriele, all’epoca dodicenne, che oggi lavora dietro le quinte dei programma della madre. Il re dei talk era anche nonno di quattro nipoti, Brando, Nina, Bernardo e Tito, figli di Camilla e Saverio. “È bello quando la vita ti consente di fare il nonno”, ha dichiarato di recente in collegamento con Verissimo.