Christian De Sica ricorda quella volta che vide Maurizio Costanzo piangere

Christian De Sica dedica un pensiero a Maurizio Costanzo, svelando un episodio inedito che li lega: il giornalista non trattenne le lacrime.

Dalla morte di Maurizio Costanzo i media riportano episodi ed aneddoti inediti che riguardano la carriera e la vita personale del giornalista. Questi è indubbiamente legato a molti volti dello spettacolo, tra cui l’attore e regista Christian De Sica.

E’ lo stesso a riportare un ricordo personale. Racconta di quella volta in cui il Maestro della Televisione, colui che ne ha plasmato le caratteristiche secondo l’impostazione moderna che tutti conoscono, ha versato tante lacrime. L’attore è l’unico che lo ha visto e che sa la motivazione del gesto.

Il rapporto tra Christian De Sica e Maurizio Costanzo è uno dei capisaldi del mondo dello spettacolo. Si tratta di due personaggi amatissimi, e il giornalista e conduttore può essere considerato il “padre” scopritore di tantissimi talenti. Infatti, è stato proprio lui a dare qualche dritta all’attore quando era agli inizi. Si sono conosciuti in occasione di uno spettacolo in cui Christian avrebbe recitato da solo. Non aveva ancora ben definito le caratteristiche del personaggio di cui avrebbe voluto indossare i panni. Da qui, salta fuori il ricordo che indelebile nella memoria dell’attore. Celebra il valore del conduttore defunto venerdì 24 febbraio in seguito alle complicazioni dopo un intervento di routine.

Christian De Sica, verità sulle lacrime di Maurizio Costanzo: aneddoto inedito

Christian De Sica racconta tutto in un’intervista del Corriere della Sera, svelando dei dettagli inediti su come si sono incontrati, su come si è evoluto il rapporto, e quanti artisti come lui devono molto a Maurizio Costanzo. Lavorava tantissimo, uno stacanovista che sapeva il fatto suo, e che è stato in grado di lanciare personaggi come l’attore. E’ stato proprio il consiglio che gli ha dato il giornalista che ha segnato la carriera da interprete di Christian, e che ha dato decisamente una svolta al successo.

Insieme al ricordo in questione, subentra quello che li lega ad un evento in cui il Maestro della televisione italiana ha pianto, sconvolgendo l’attore che mai lo aveva visto in quelle condizioni. Tutto è riportato nell’intervista sopracitata, una dichiarazione spontanea e senza filtri subentrata in seguito alla morte del conduttore.

L’incontro è avvenuto all’interno di un set televisivo, quello in cui Christian De Sica avrebbe dovuto intrattenere il pubblico da solo con aneddoti e storielle varie. Era agli inizi, probabilmente sentiva il peso della carriera e della nomea degna di orgoglio del padre, l’attore e regista, Vittorio De Sica. Invece Maurizio era già un giornalista, ma non aveva ancora consolidato la fama di cui ha vantato sino ad oggi. Quindi, l’attore incerto su come muovere i suoi passi, e soprattutto su chi essere, è stato proprio Maurizio a consigliargli come comportarsi, ecco le parole di Christian:

<<Mi disse: tu farai il presentatore, ma non cercare di fare il simpatico, il bonario, il democratico, perché tu hai la faccia da figlio di papà, o meglio hai la faccia da stronzo… Quindi devi fare lo stronzo; devi parlare affettato, con il birignao, vestire in maniera fané, con i capelli tirati all’indietro e vedrai che pian piano la gente dirà: ma chi è questo stronzo? Ecco così ti noteranno.>>

Lo spettacolo della Rai al quale partecipò De Sica fu uno dei primi realizzati e facenti parte dell’inizio di una carriera, il cui consiglio ha dato una svolta al suo personaggio. Così, andando avanti con gli anni e diventati più famosi entrambi, decisero di collaborare a teatro, ed è stato qui che Maurizio ha versato lacrime inedite. Era il lontano 2006 quando fu chiamato per lo spettacolo scritto con Enrico Vaime, Parlami di me, ecco cosa accadde:

<< Alla prima Maurizio venne dietro le quinte e ci disse: non abbiate paura perché stasera ci stanno tanti figli di buona donna che sperano che voi sbagliate per poter dire che lo spettacolo è brutto. Fregatevene. Lo spettacolo ebbe un tale successo che ci fu una standing ovation. Io e Maurizio ci siamo abbracciati nel backstage e lui piangeva. Credo di poter essere l’unico a poter dire di aver visto Maurizio piangere.>>