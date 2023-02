Meghan Markle aveva un sogno: ci ha provato, ma poi arrivò la grande delusione

Meghan Markle ci ha provato in tutti i modi, aveva un sogno ma non è riuscita a realizzarlo. La delusione è stata fortissima. Ecco cosa ha combinato la Duchessa di Sussex

Meghan Markle è sicuramente uno dei personaggi più controversi della storia della Royal Family. Nata a Los Angeles il 4 agosto del 1981, ha intrapreso sin da giovane la carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo aver partecipato ad alcune trasmissioni televisive ed aver preso parte a diversi film, mai con il ruolo di protagonista, è arrivata al successo grazie ad una serie televisiva ambientata a Manhattan. Il titolo era Suits ed è andata in onda tra il 2011 ed il 2019.

La Duchessa di Sussex ha partecipato a tutte le stagioni dello show ma ha dovuto saltare l’ultima, come previsto dalle regole della Royal Family, che impediscono ad un suo membro di avere lavori fuori dal confine monarchico. Meghan è sempre stata una donna molto ambiziosa. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, il suo carattere ribelle è stato il principale motivo che l’ha spinta a chiedere a suo marito di lasciare la monarchia inglese.

All’inizio del 2020, infatti, i Sussex hanno abbandonato la vita reale per trasferirsi in Canada. Dopo aver avuto problemi con i paparazzi, la coppia ha optato per le colline di Montecito, in California, nella Contea di Santa Barbara. Si tratta di uno dei posti più lussuosi degli Stati Uniti d’America, dove vivono molti personaggi famosi. La vita di Meghan sembra felice ma c’è un episodio del suo passato che la tormenta ancora. Ecco di cosa si tratta.

Qual è il più grande fallimento di Meghan Markle? Ci pensa ancora oggi

Meghan Markle è una donna molto forte, con un carattere particolarmente deciso. Quando si mette in testa di fare una cosa, va fino in fondo e non molla finché non ha raggiunto il proprio obiettivo. È successo anche quando ha convinto suo marito a lasciare il Regno Unito, dopo aver subito una serie di trattamenti offensivi e oltraggiosi. La scarsa volontà di piegarsi alle regole della vita di corte l’ha spinta a cercare la felicità altrove.

Ma è sempre stata felice? Nonostante le grandi ambizioni, l’ex attrice statunitense ha avuto anche qualche grossa delusione nella sua vita. Una in particolare è ancora molto dolorosa per lei e risale a diversi anni fa, quando era soltanto una giovane studentessa. Questo episodio è ambientato a Chicago, dove si trova la Northwestern University, l’ateneo nel quale studiava Meghan Markle.

La Duchessa di Sussex partecipò ad uno stage presso l’ambasciata statunitense in Argentina e iniziò a prendere in considerazione l’idea di intraprendere la carriera politica. Attraverso quello stage, Meghan cercava le risposte per capire se fosse adatta a quel genere di professione ma non passò il test per diventare una funzionaria del Dipartimento di Stato, quindi continuò a lavorare come modella e, dopo qualche tempo, iniziò a partecipare ai suoi primi programmi televisivi.