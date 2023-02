Maria De Filippi, com’era il suo ‘Amici di sera’: spunta un vecchio video

Pensi di conoscere tutto sulla regina della televisione italiana? Eppure c’è qualcosa di Maria De Filippi che sicuramente ti è sfuggito, come questo vecchio video che risale ai tempi di ‘Amici di sera’

Maria De Filippi è, senza alcun dubbio, la regina della televisione italiana. Le sue trasmissioni riscuotono da sempre un grande successo, quasi come se la conduttrice televisiva fosse una sorta di Re Mida: tutto ciò che tocca diventa oro! Nata a Milano il 5 settembre del 1961, la De Filippi è uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano. I suoi fan amano tutto di lei: stile, pacatezza nel porsi agli altri, eleganza e bravura nel trovare sempre le parole giuste nel momento giusto.

Su di lei sappiamo quasi tutto. Quasi, appunto, perché ci sono alcune informazioni su Maria De Filippi che potresti non conoscere. Alcune di queste riguardano il suo passato, altre sono relative alla sua vita privata, altre sono legate alle sue trasmissioni televisive. Maria è diventata vedova da pochi giorni a causa della morte di Maurizio Costanzo, con il quale era sposata da più di venticinque anni. I due rappresentavano una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo e la morte del ‘presentatore con i baffi’ ha sconvolto tutti.

Oggi proveremo a raccontarti alcuni dettagli su Maria De Filippi che, forse, non conoscevi ancora. Partiremo dai suoi esordi e arriveremo fino ai tempi moderni. Inoltre, avrai la possibilità di vedere un vecchissimo video, nel quale una (quasi) debuttante Maria De Filippi era alle prese con Amici di sera, la versione serale dello show pomeridiano Amici.

Maria De Filippi, il video che risale al lontano 1995

Il debutto in televisione di Maria De Filippi è avvenuto nel 1992, quando era impegnata con Amici. Non bisogna fare confusione con l’attuale Amici di Maria De Filippi, che ha preso il testimone di Saranno famosi. Amici era un programma molto simile a Uomini e Donne, durante il quale diverse generazioni si confrontavano in uno studio televisivo. Questo genere di programma molto diffuso all’inizio degli anni ’90.

In questo video, che risale al 1995, vediamo Maria De Filippi in una promo del programma Amici di sera. Poiché la versione pomeridiana del programma aveva riscosso un grande successo, i dirigenti Mediaset proposero alla conduttrice milanese di spostare il format anche alle ore serali. Inutile dire che anche questa idea si rivelò un grande successo e il programma collezionò numeri incredibili dal punto di vista dello share e degli ascolti.

Nel corso del programma, alcuni ragazzi si confrontavano sui temi più attuali, soprattutto quelli legati al mondo giovanile. Come sempre, Maria De Filippi è sempre stata attenta al mondo dei giovani. Quel programma era molto amato dagli under 30 ed è andato avanti per diversi anni, fino a quando la De Filippi non ha iniziato una nuova avventura con Uomini e Donne. Eravamo nel 1996 e la moglie di Maurizio Costanzo stava per esordire con una delle trasmissioni più seguite degli ultimi decenni nel nostro paese.