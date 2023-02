Maria De Filippi, la promessa commovente di Gianni Sperti dopo la morte di Costanzo

Maria De Filippi dovrà affrontare tutto senza Maurizio Costanzo, interviene Gianni Sperti, la dichiarazione lascia i fan senza parole.

Lunedì 27 febbraio si sono tenuti i funerali di Maurizio Costanzo, l’uomo che ha dato un volto nuovo alla televisione italiana. In prima fila Maria De Filippi e il figlio della coppia, Gabriele, vivono un momento molto delicato e difficile da affrontare. La Chiesa degli Artisti è il luogo che ha accolto la folla che ha partecipato all’evento. Piazza del Popolo ghermiva di gente, e la conduttrice ha affrontato tutto con coraggio, lasciandosi andare al dolore. Subentrano le parole di volti noti dello spettacolo, e Gianni Sperti è tra chi ha rilasciato una dichiarazione toccante.

Il mondo dello spettacolo si stringe attorno a Maria De Filippi e al resto della famiglia. Saverio e Camilla sono gli altri figli di Maurizio avuti con la seconda moglie, Flaminia Morandi, nota giornalista televisiva. Dopo l’allestimento della Camera Ardente in Campidoglio è arrivato il momento più duro, quello di dare l’ultimo addio. Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Mara Venier, e tanti altri partecipano all’evento, e c’è anche chi tra un momento di tristezza e lucidità rilascia delle dichiarazioni. A parlare è proprio Gianni Sperti, il suo legame con Maurizio e Maria è molto importante, ecco perché.

Maria De Filippi e la dichiarazione di Gianni Sperti

Gianni Sperti è un volto presente nella vita dei telespettatori, perché quotidianamente riveste i panni di opinionista televisivo nel format ideato da Maria De Filippi e Raffaella Mennoia, anche lei presente al funerale di Maurizio, Uomini e Donne. Molti però non ricordano il passato del personaggio, perché non nasce come opinionista. E’ stato un ballerino e volto dello spettacolo, non si possono dimenticare i suoi balletti a Buona Domenica, soprattutto nella sua ascesa televisiva.

L’ex ballerino ed opinionista confessa parole forti, non si dilunga molto, ma è chiaro e diretto in quello che vuole esprimere. I microfoni della Vita in Diretta di Alberto Matano sono accesi, e lui si lascia andare ad una rivelazione di spessore umano.

Afferma che deve molto ai due personaggi, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Se non fosse stato per il giornalista e conduttore, nessuno avrebbe creduto in lui agli inizi. Infatti, è stato come un genitore per lui, al microfono afferma “Per me è stato un papà”, e proprio per questo legame affettivo oltre che lavorativo, sta vivendo un profondo dolore. Maurizio Costanzo è sempre stato un uomo di grande cultura. Ma sono state la sua umiltà e curiosità verso il prossimo che hanno finito per circondarlo di una famiglia che gli è riconoscente fino alla fine. Quindi, non ha acquisito solo colleghi di lavoro.

Il giornalista ha poi chiesto cosa vorrebbe dire a Maria De Filippi che in questo momento sta vivendo un profondo dolore. Le parole dell’opinionista sono chiare e profonde, dimostrano quanto sia importante il rispetto e il valore dell’amicizia: “Che non l’abbandonerò mai, mai”.