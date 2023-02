Uomini e donne dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo è stato sospeso da Mediaset, ma quando torna in onda? Ecco la data.

Venerdì 24 febbraio si è spento all’età di 84 anni Maurizio Costanzo. Il giornalista era ricoverato da circa un mese in ospedale per un intervento di routine. Purtroppo, poco dopo, le sue condizioni sono peggiorate e per questo è stato portato in terapia intensiva fino al suo decesso.

Sembrerebbe che Maria De Filippi sia rimasta in uno stato di shock non aspettandosi assolutamente di perdere il marito in seguito ad una operazione e in modo del tutto inaspettato. Come abbiamo potuto vedere, di fronte a questa dolorosa perdita, la Mediaset ha deciso di sospendere alcuni programmi e di cambiare programmazione. Sono stati mandati in onda alcuni spettacoli per ricordare il grande conduttore, format che lui stesso aveva creato molti anni fa.

Per questo, sabato la puntata di C’è posta per te non c’è stata e lo stesso è successo con Amici, in onda di domenica. Non solo, ma anche Uomini e donne non è stato trasmesso il venerdì e lunedì 27: ma quando torna in onda?

Uomini e donne, quando torna in onda il programma di Maria De Filippi

Uomini e donne, come anche C’è posta per te e Amici, è stato sospeso in seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo. La Mediaset ha cambiato programmazione, riportando in onda spettacoli passati inventati proprio dal grande giornalista.

Sabato in prima serata infatti è stato trasmesso lo show In ordine alfabetico con Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi, del 1999 mentre successivamente abbiamo visto I tre tenori, del 1998, con Mike Buongiorno, Raimondo Vianello e Corrado riuniti all’epoca dal conduttore. Domenica invece c’è stata una puntata speciale condotta da Silvia Toffanin in suo ricordo mentre lunedì 27 febbraio Verissimo ha seguito i funerali di Costanzo celebrati nella Chiesa degli Artisti a Roma, dove una folla di persone era lì presente per dargli l’ultimo saluto. Come detto, molti programmi non sono stati trasmessi e anche oggi né Uomini e donne né Amici ci saranno. Ma quando tornano in onda?

E’ probabile che le trasmissioni di Maria De Filippi facciano ritorno a partire da mercoledì 1 marzo, salvo altri cambiamenti da parte della rete. E’ infatti attesa la puntata pomeridiana che vede al centro dell’attenzione il trono classico e quello over mentre nel pomeriggio si attende il daytime del talent show. Inoltre, non sappiamo al momento se sabato 4 marzo verrà trasmessa la puntata di C’è posta per te che doveva andare in onda la volta scorsa. Lo stesso per Amici. Potrebbero essere recuperate nei prossimi giorni.