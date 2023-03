Buongiorno mamma 2, la verità sconvolge i telespettatori: da brividi

Buongiorno mamma 2, spunta una verità sconvolgente: cosa accadrà nelle prossime puntate della fiction di Canale 5.

È andata in onda ieri, martedì 28 febbraio 2023, la terza puntata di Buongiorno mamma 2 ma per i telespettatori l’attesa sarà brevissima. Il quarto appuntamento con la seconda stagione della fiction è già in arrivo, venerdì 3 marzo. Un appuntamento che si preannuncia ricco di colpi di scena.

Come sempre, andranno in scena due episodi, nei quali saranno narrate le vicende della famiglia Borghi. Una famiglia che ha dovuto fare i conti con tantissime avversità (ed altre sono dietro l’angolo), ma Guido (Raoul Bova) e Anna (Maria Chiara Giannetta) sono disposti a tutto per di far trionfare l’armonia. Ci riusciranno? Quel che è certo è che, nelle prossime puntate, i telespettatori si ritroveranno davanti una verità sconvolgente su uno dei personaggi principali della serie. Una verità che cambierà per sempre tutto. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, continuate a leggere.

Anticipazioni Buongiorno mamma 2, spunta una verità choc su Sole

La grande sorpresa di Buongiorno mamma 2 è senza dubbio questa: Anna si è risvegliata dal coma dopo otto anni. Un risveglio attesissimo dai telespettatori per tutto il corso della prima stagione. Telespettatori che, adesso, vogliono sapere di più sulle dinamiche dell’incidente. È ormai chiaro che la donna, interpretata da Maria Chiara Giannetta, non sia andata in coma per cause naturali ma che ci sia qualcuno dietro il tragico evento: di chi si tratta?

Il mistero si infittisce e darà vita a una parentesi ‘thriller’ che appassionerà non poco il pubblico. Ma cosa accadrà nella prossima puntata della fiction, prevista per venerdì 3 marzo 2023? Oltre alle indagini su quanto è accaduto ad Anna, non mancheranno gli aggiornamenti sulle vicende familiari di tutti i componenti della famiglia Borghi. Sole ha scoperto di essere figlia di Maurizia e deciderà di allontanarsi da tutti e trovare conforto a casa di Agata e Mauro. Sarà proprio Agata ad aiutare i Borghi a ricostruire la famiglia, che sembra andare sempre più in frantumi. Ma, a proposito di Sole, ci sarà un’altra verità, sconvolgente, che verrà fuori proprio nei prossimi episodi. A scoprirla sarà Vincenzo Colaprico, il cui ritorno a Bracciano sconvolge gli equilibri.

L’uomo è intenzionato a raccontare tutto a Sole, ma a bloccarlo ci penserà proprio Agata, che avrà a cuore il bene della ragazza. La donna convincerà Colaprico a tenere la bocca chiusa, avvisando Anna e Guido di ciò che è venuto a galla. Non è tutto: Agata dovrà affrontare anche nuovi problemi con Mauro, che non è stato del tutto sincero con lei… E cosa accadrà tra Francesca e Karim? I due si avvicineranno sempre di più e… Appuntamento a venerdì 3 marzo per tutti i dettagli!