Walter Nudo, il messaggio per Scardina: “Ho avuto un dejavù”

Walter Nudo non è solo un campione di reality, lo dimostra nel messaggio dedicato a Scardina, nessuno l’avrebbe mai immaginato.

Il mondo dello spettacolo e dello sport sembrano orbitare su due pianeti diametralmente opposti, ma sul fronte umano, è diverso. Le persone sono più unite che mai anche da dejavù, come nel caso di Walter Nudo e Daniele Scardina. Il campione dei reality rivela sé stesso senza filtri e censure, dimostrando che oltre la telecamera televisiva ed un ring, c’è una vita fatta di retroscena inediti. I fan non avrebbero mai immaginato queste parole, specialmente perché si tratta di una rivelazione dolorosa non facile da affrontare.

Walter Nudo è un campione nei reality, ne ha vinti ben due, soprattutto quelli che per molti sono considerati i più duri da affrontare. Nel 2003 ha conquistato la prima edizione storica de L’Isola dei Famosi, periodo nel quale si è molto affidato alla sua forza spirituale, la sua marcia in più. Mentre è nel 2018 che si aggiudica il primo posto sul podio del Grande Fratello Vip. Insomma, telecamere, pressione mediatica e sforzo emotivo oltre che fisico, sembrano essere frutto di un grande lavoro con sé stesso, non solo di capacità innate.

Proprio per questo non può non dedicare delle parole a Daniele Scardina, attualmente operato d’urgenza alla testa a causa di un infortunio durante l’allenamento. Condividono qualcosa di importante, non solo il ring.

Walter Nudo e l’evento che lo lega a Scardina: verità dolorosa

Molti non sanno che oltre a conquistare la vittoria nei reality, Walter Nudo è un personaggio poliedrico che ha sempre dimostrato di avere grandi doti. Infatti, ha alle spalle una carriera da attore, lo ricordiamo in fiction italiane note, come Incantesimo e Carabinieri, o al fianco di Alessia Marcuzzi nel format Colpo di fulmine, e non solo. Perché l’artista è stato anche uno sportivo. Si è dedicato alla pugilistica, karate, cimentandosi persino come pilota automobilistico. Vanta di vittori e traguardi importanti, ma c’è qualcosa di cui i fan non sono a conoscenza.

Dietro tanto successo c’è duro lavoro, sacrificio e voglia di non mollare, uniti ad una forza spirituale che non va data per scontata. Nella sua vita ha sofferto, e c’è un evento che lo lega particolarmente a Scardina.

Non si tratta solo di un messaggio d’affetto, ma di grande empatia. Walter Nudo ha avuto anche un vissuto difficile, perché quando si parla di salute, tutto si complica. Per diversi anni non ha più avuto riflettori addosso, la ragione è una sua scelta personale. Con Scardina non condivide soltanto la passione per lo sport, gli allenamenti, e la voglia di salire sul ring, ma anche un problema di salute.

Nel 2019 tutto è cambiato, durante un incontro di lavoro a Los Angeles, ha avuto un brutto malore. La causa sono stati ben due ischemie nella parte sinistra del cervello provocate da un problema al cuore. Ha confessato più volte di aver visto la morte in faccia. Da allora si è allontanato dalla tv, ma non abbandona il suo ruolo di comunicatore e personaggio influente. Così dedica nel suo profilo Instagram ufficiale questo messaggio a Scardina: “Ho appena letto che il pugile Daniele scardina ha avuto un malore ed è stato ricoverato e operato d’urgenza. Anche se non ci siamo mai incontrati e conosciuti, …ho sentito subito il bisogno di augurare a lui alla sua famiglia e ai suoi amici, tutto il meglio. Chissa’ forse ho avuto un dejavu! Forza Daniele, tu sei un grande combattente. Vinci questo match e torniamo a casa. Forza ragazzi Mandate anche voi un pensiero d’amore”.

Non è la prima volta che lancia messaggi così positivi. Ha anche espresso in diversi post del suo profilo IG ufficiale che la vita sia come un reality, ti mette spesso alla prova per le sfide in arrivo. Come dargli torto?