Chi è la moglie di Luca Laurenti e perché lo ha ‘salvato’: il retroscena

Conosci la moglie del maestro Luca Laurenti? La spalla di Paolo Bonolis è stata salvata proprio da lei e questa storia ha commosso il web. Ecco chi è la moglie dell’ex co-conduttore di Tira e Molla

Luca Laurenti è un personaggio televisivo molto amato, di solito accostato a Paolo Bonolis, avendo partecipato a tutte le trasmissioni del presentatore romano negli ultimi trentadue anni. Il sodalizio tra i due amici, infatti, è iniziato nel lontano 1991, quando hanno iniziato a lavorare nel game show Urka!, in onda sulle reti Mediaset. Da quel momento, Paolo e Luca sono diventati praticamente inseparabili, partecipando a tantissime trasmissioni televisive.

Ogni pomeriggio, i due sono impegnati con Avanti un altro, in onda su Canale Cinque prima del telegiornale. Nonostante sia un personaggio pubblico da oltre trent’anni, Luca Laurenti è sempre stato molto discreto sulla sua vita privata. Ad esempio, conosci il nome di sua moglie? Questa donna è sempre stata molto importante per lui e c’è un aneddoto molto interessante su di lei che oggi vogliamo raccontarti.

Ecco tutto ciò che devi sapere sulla moglie di Luca Laurenti. I due sono sposati dal 1994 ma la loro relazione dura da più di trent’anni. In una dichiarazione rilasciata a Vanity Fair, il musicista e conduttore televisivo ha raccontato il suo legame con sua moglie e ha sottolineato un momento molto delicato della sua vita. È proprio in quel momento che sua moglie è risultata decisiva per il prosieguo della relazione. Ecco cosa è successo.

Luca Laurenti, chi è sua moglie: “È stato Bonolis a presentarmela”

La moglie di Luca Laurenti si chiama Raffaella Ferrari. I due sono sposati dal 1994 ed è stato Paolo Bonolis, grande amico e collaboratore storico del maestro, a presentargliela: “È stato Bonolis a presentarmi Raffaella, la donna della mia vita”. Nel 1997 è nato Andrea ma uno dei momenti più delicati del loro rapporto riguarda “una mezza depressione” della quale Laurenti avrebbe sofferto.

È stato proprio lui a raccontare a Vanity Fair questo momento particolarmente delicato della sua vita: “Con Raffaella me ‘so risolto, mi ha fatto uscire da ‘na mezza depressione, mi ha dato l’equilibrio. Lei è l’elemento quadrato e terreno della coppia”. Buddista da tanti anni, Luca Laurenti ha più volte dichiarato di non credere alla morte. Ha una visione della vita diversa rispetto alle comuni credenze, quindi sua moglie è sempre stata importante per riportarlo ad una dimensione più pratica e terrena.

In un’altra intervista concessa al quotidiano sportivo Gazzetta dello Sport, Luca Laurenti ha parlato del suo concetto di monogamia: “Se trovassi mia moglie a letto con un altro, capisco che a mia moglie piace e condivido il suo piacere. Mi tolgo le mutande e mi ci metto pure io”. Il maestro ha specificato di essere contrario alla violenza. Non riuscirebbe ad essere violento nemmeno se trovasse sua moglie a letto con un altro uomo: “Vuoi fare l’amore? Fai. Il progetto comune resta intatto. Io, Raffaella me la risposo cento volte, nulla ci separa”.