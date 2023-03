Mare Fuori, si è sposata senza dire niente a nessuno: colpo di scena

Mare Fuori è la nuova fiction che sta spopolando sulle piattaforme streaming internazionali, ma non solo: è una valanga d’amore!

Narrare storie nude, crude e complesse come quelle che si esauriscono nella fiction di successo del momento, Mare Fuori, è un obiettivo ambizioso. Giovani nati e cresciuti in contesti di diseguaglianza economica, sociale e di genere, vivono le sfide di chi ha poche speranze. La serie è amatissima per i temi trattati, ma anche per la bravura degli interpreti che hanno saputo dar voce ed energia ai personaggi. Tra loro, c’è chi vive un momento di particolare felicità, tanto che le nozze in gran segreto sono state da sogno.

Amore, angoscia, rivalsa, ingiustizia e amicizie anche tradite, insomma cosa manca a Mare Fuori? La serie ha tutto quello che un telespettatore vorrebbe vedere, soprattutto in termini di intrattenimento e suspence. Come già detto alcuni volti hanno regalato un colore un più alle scene girate. Si tratta di giovanissimi interpreti, ma non solo, anche di volti noti e con una carriera alle spalle. Questi ultimi sono stati un po’ le “guide” dei neo-attori che calpestano i set e si mettono in gioco. Infatti, si è fin da subito stabilito un legame tra gli artisti, peccato che alle nozze segrete, nessuno sia stato invitato!

Mare Fuori, matrimonio in gran segreto, come le Star!

Parliamo di un matrimonio a tutti gli effetti, legale, e pari quasi ad una fuga d’amore. Non tutte le relazioni amano essere sbandierate ai quattro venti, forse perché di base sono gli stessi innamorati a preferire uno stile di vita un po’ punk e naif. Non stiamo parlando di Filippo “O’ Chiattillo” e Nadizta, due personaggi della serie molto amati dai fan per il loro amore fuori dagli schemi. Anche se nelle ultime apparizioni la loro relazione è apparsa ancora più tormentata del solito, non sono loro i novelli sposi.

Secondo fonti del web l’unione che vanta del “finché morte non ci separi” avvenuta in gran segreto, è tra due personaggi molto famosi. Una è il volto più amato della serie, l’altro un artista che con la musica riesce ad incantare il pubblico.

Il matrimonio in segreto è avvenuto nel 2019 tra Carolina Crescentini e Francesco Motta! I due si sono conosciuti nel 2017, un po’ per caso, durante una trasmissione radio. Da allora, lui non le riusciva a staccare gli occhi di dosso, e lei ha fin dai primi istanti provato un forte feeling. All’inizio ci sono state difficoltà per la differenza d’età, lui è un 36enne e lei è sulla soglia dei quaranta, ma l’amore non ha età! Infatti, date le circostanze il primo appuntamento ufficiale è arrivato solo un anno dopo.

La loro relazione va a gonfie vele, e dopo una proposta da sogno al Gianicolo con lui in ginocchio, sono le nozze a stravolgere tutti. La ragione? Si sposano con pochissimi intimi a New York! Lì basta che ci si rechi al municipio ci siano, oltre ai due sposi, dei testimoni che possono essere “affittati”, e via, niente cerimonie in Pompa magna! Si sono poi riuniti ai loro amici organizzando una festa a Grosseto, è stata un successo.