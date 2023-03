Maria De Filippi, chi è e cosa fa nella vita suo fratello Giuseppe

Conosci Giuseppe, il fratello di Maria De Filippi? Ci sono molte curiosità interessanti su di lui e sul rapporto con sua sorella. Ecco dove lo hai già visto

Maria De Filippi ha da poco perso suo marito. Maurizio Costanzo, infatti, è scomparso lo scorso 24 febbraio, all’età di 84 anni. Il giornalista si è spento dopo aver passato alcuni giorni in ospedale, al suo funerale c’erano tanti personaggi legate al mondo del giornalismo, della politica, dello spettacolo ma anche tante persone comuni, da sempre affezionate alle sue trasmissioni televisive, soprattutto il Maurizio Costanzo Show, il suo cavallo di battaglia degli ultimi quaranta anni.

Quanto ne sai sulla famiglia della conduttrice milanese? Il nome di Giuseppe De Filippi ti dice qualcosa? Eppure dovresti averlo già visto da qualche parte, ma forse hai bisogno di qualche piccolo aiuto. Su Maria sappiamo praticamente tutto, è stata sposata per quasi ventotto anni con Costanzo e lavora in televisione dal 1991. Le sue trasmissioni sono molto amate e il suo segreto è quello di aver conquistato il pubblico di tutte le età.

Non è un mistero, infatti, che Amici di Maria De Filippi sia il programma televisivo più visto dai giovani sotto i trent’anni, mentre Uomini e Donne e C’è Posta Per Te hanno un pubblico variegato. La De Filippi non ne ha mai sbagliata una, il suo successo le ha permesso di conquistare il titolo (virtuale, è ovvio) di regina della televisione. Non è un complimento banale, visto che in passato questo appellativo è stato accostato a Raffaella Carrà. Tornando a suo fratello Giuseppe, sai di cosa si occupa nella vita? C’è una curiosità che potrebbe sorprenderti.

Ecco chi è Giuseppe, il fratello di Maria De Filippi

Giuseppe De Filippi è il fratello minore di Maria De Filippi. È nato a Roma il 17 settembre del 1964 ed è un giornalista. Nel corso di una vecchia intervista concessa a Raffaella Carrà nel corso del programma A raccontare comincia tu, la conduttrice lombarda ha parlato anche della sua famiglia, soffermandosi su suo fratello Giuseppe, con il quale ha sempre avuto un ottimo rapporto.

Anche Giuseppe De Filippi lavora in Mediaset, proprio come sua sorella. È un giornalista e conduttore ed ha iniziato la sua carriera nel 1987, quando collaborava con il giornale L’Opinione, legato politicamente al Partito Liberale Italiano. Dal 2018 è diventato editorialista del Foglio, mentre lavora per le televisioni di Berlusconi dal 1992, arrivando a condurre il TG5 nel 2007.

Dopo dieci anni alla conduzione del telegiornale delle 20, però, ha deciso di passare dall’altra parte della telecamera, diventando vicedirettore del tg. Ha collaborato anche con la Rai in alcuni programmi per la radio. Inoltre, ha insegnato politica economica in una scuola superiore. Nel 1998 ha pubblicato La banca dell’Euro, insieme a Stefano Da Empoli. In passato ha scritto anche per il quotidiano Il Giornale.