Maria De Filippi riprende a lavorare: cosa succederà nei prossimi giorni

Quando tornano in onda i programmi di Maria De Filippi, amatissimi dal pubblico italiano: ecco che cosa succederà nei prossimi giorni.

Lunedì 27 febbraio 2023 è stato celebrato il funerale di Maurizio Costanzo. Il giornalista è scomparso venerdì 24. La notizia è giunta all’improvviso dato che in precedenza non era arrivato nessun segnale di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Come è stato poi riportato, era ricoverato da circa un mese in ospedale per un’operazione di routine.

Subito dopo però le sue condizioni sono inaspettatamente peggiorate e per questo è stato trasportato in terapia intensiva. L’ultima settimana è stata decisiva e il suo corpo non ce l’ha fatta. Di fronte a questa terribile notizia, la Mediaset ha deciso di sospendere alcuni programmi, in particolari quelli condotti da Maria De Filippi.

In questi giorni il pubblico ha atteso il ritorno di Amici e di Uomini e donne, in onda, di consueto nel pomeriggio, ma così non è stato. Si pensava ad una messa in onda mercoledì 1 marzo ma ancora una volta le trasmissioni sono saltate. Adesso però c’è una data: la conduttrice dovrebbe presto tornare a lavorare.

Maria De Filippi torna a lavorare: quando partono in tv tutti i suoi programmi

Per diversi giorni, in seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo, Amici ed Uomini e donne non sono stati trasmessi. Lo stesso è successo con la puntata di C’è posta per te del sabato sera. Adesso però sembrerebbe che Maria De Filippi sia pronta a ritornare a lavorare.

Per quanto concerne Uomini e donne, in onda alle 14:45, le prossime registrazioni sono previste per lunedì 6 e martedì 7 marzo. Inoltre, sempre da lunedì il programma dovrebbe tornare in onda. La nuova puntata di Amici invece sarà registrata venerdì 3 marzo. Si tratta dell’ultima prima del debutto della fase Serale. Scopriremo così chi tra gli allievi passerà allo step successivo e se ci saranno degli eliminati.

Il talent show dovrebbe andare però in onda già da questa domenica, con la vecchia puntata. Infatti, due giorni prima della morte di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi aveva già registrato. La rete, per onorare il giornalista, aveva poi deciso di sospendere la programmazione, cambiandola e mettendo in onda spettacoli ideati dallo stesso Costanzo. Sabato 4 marzo invece ci sarà il tanto atteso appuntamento con C’è posta per te, come abbiamo appreso dalla stessa Mediaset che ha mandato in onda la sua pubblicità per mettere al corrente tutti i telespettatori. A quanto pare, i programmi della conduttrice presto torneranno a farci compagnia dal lunedì fino alla domenica. Inoltre, ricordiamo che il serale di Amici è previsto per il 18 marzo, con la prima puntata.