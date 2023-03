Alfonso Signorini non avrà più il suo vecchio incarico: cambiamento a sorpresa

Alfonso Signorini è un conduttore e giornalista dalle mille sorprese, l’ultima ha sconvolto i fan. Cambia tutto, ecco cosa rivoluziona la tv.

Svolta clamorosa nella vita di Alfonso Signorini, nessuno potrà credere ad uno stravolgimento del genere. Le novità in atto non cambiano solo il suo stile di vita. Si tratta di una scelta intelligente, ma di grossa portata mediatica. Modificare parti solide e consistenti di una carriera come la sua non è facile, ma se lo si fa nel momento giusto, può portare ad ottimi risultati.

Conosciamo Alfonso Signorini soprattutto per la sua attività di conduttore al Grande Fratello Vip. Nel reality più chiacchierato di Mediaset è riuscito negli ultimi anni a conquistare grosse fette di share, soprattutto è stato uno degli iniziatori dell’innovazione più attesa. Ha compreso il potenziale dei social media. Infatti ha studiato metodi di varia natura pur di unire il mondo digitale con quello televisivo. Rivoluzione e innovazione, questi sono i suoi obiettivi. Possiamo confermare che li raggiungerà proprio dopo il più grande addio della sua vita.

Alfonso Signorini, fuori la verità sul cambiamento drastico

Dietro il volto di un conduttore preparato, sarcastico e pungente quando serve, non possiamo dimenticare tutte le diatribe più famose del programma e quelle in atto, c’è un altro ruolo per questo professionista. Iscritto all’Albo dei Giornalisti fin dall’inizio della sua carriera, è in primis un noto giornalista di Cronaca rosa. Per 17 anni ha diretto il magazine di gossip più seguito, Chi, e dal lontano 2006 ne ha fatta di strada.

Una nota stampa del gruppo Mondadori annuncia la notizia che cambia tutto. La ragione non è un punto di arresto, ma l’inizio di qualcosa di nuovo ed affascinante.

Alfonso Signorini lascia la direzione del magazine Chi, e al suo posto subentra la sua spalla Massimo Borgnis. La notizia segna un cambiamento rivoluzionario, perché lo stesso giornalista è un tutt’uno con la sua creatura, ma è arrivato il momento di assumere i panni di Direttore Editoriale. Quindi non la abbandonerà del tutto, ma lascerà le “briglie” alla guida del collega. Di cosa si occuperà? Detterà legge sulla linea editoriale da assumere in merito alla pubblicazione, e ne rappresenterà il prodotto giornalistico, ma sarà il direttore responsabile a curarlo. Chi è Borgnis? 62enne con il giornalismo nelle vene, è stato per ben 19 anni nella Redazione Gente divenendone anche caporedattore centrale, farà lo stesso in Tv Sorrisi e Canzoni, fino ad approdare nel 2009 come Vice-Direttore di Chi. Perché Alfonso ha lasciato il suo incarico?

Su Dagospia si vocifera che abbia anche annullato l’iscrizione all’Albo dei giornalisti, perché il codice deontologico entrerebbe in contrasto con un nuovo progetto, quello accordato con il gruppo Mondadori. Approderà sul piccolo schermo con un prodotto legato alle web star dei social media. Si tratta di una talent agency finalizzata all’intrattenimento. Queste le parole di Signorini durante la nota stampa: “Affronto questa nuova avventura professionale con grande entusiasmo e slancio. Ringrazio il Gruppo Mondadori per questa opportunità e per la fiducia che ha sempre dimostrato nei miei confronti. A Chi, creatura con cui sono in grande sintonia e che ormai fa parte del mio DNA, darò come sempre tutte le mie energie. Il sodalizio con Borgnis, ultradecennale e di proficua collaborazione, consentirà al magazine di proseguire nel proprio percorso di evoluzione e successo”.