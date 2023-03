Anticipazioni Che Dio ci aiuti 7: episodio sconvolgente, telespettatori increduli

Che Dio ci aiuti 7, le anticipazioni della prossima puntata lasciano tutti senza fiato: Azzurra scoprirà un segreto sconvolgente

In onda ormai dal 2011 la nota serie in onda su Rai 1 tiene i telespettatori incollati allo schermo con il suo doppio appuntamento settimanale. La fiction preferita dal pubblico tiene banco alla concorrenza Mediaset superando il 21% di share. Continua così la settima stagione di Che Dio ci aiuti, in onda ogni Giovedì a partire dalle ore 21,30. Anche questa settimana abbiamo in serbo per i più curiosi le anticipazioni delle due puntate prossime ad essere trasmesse in prima serata Giovedì 9 Marzo su Rai 1. Cosa accadrà all’interno del Convento più affollato di sempre? Come sempre ce ne saranno delle belle!

Le vicende che vedono al centro Azzurra (Francesca Chillemi), Emiliano (Pierpaolo Spollon) e Suor Costanza (Valeria Fabrizi), si fanno sempre più curiose ed interessanti. Il prossimo Giovedì, andranno in onda ben due episodi. Il 17 ed il 18 per l’esattezza intitolati rispettivamente “Sempre con Te” e “La forma dell’amore”. Cosa succederà di preciso? Azzurra verrà allo scoperto di una notizia eclatante e nel frattempo Ludovica continua la sua ricerca per aiutare la madre ma qualcosa va storto.

Che Dio ci aiuti, le anticipazioni di Giovedì 9 Marzo

Nel diciassettesimo episodio Ludovica è sempre più nervosa. La giovane non riesce a mettersi in contatto con l’uomo che potrebbe aiutarla a scagionare sua madre dall’accusa. Nel frattempo, Azzurra nota che l’atteggiamento di Suor Teresa nei confronti di Elia si sta forse ammorbidendo? Sebbene la suora avesse più volte detto di dover interpellare i Servizi Sociali perché intenzionata a volergli trovare una famiglia, concretamente non si è mai mossa in questo senso. Si vede il ritorno in convento di Suor Costanza che però stavolta farà l’incontro di un vecchio amico d’infanzia, Umberto. Intanto Cate è sempre più concentrata sull’audizione per accedere al Conservatorio.

Cosa accadrà invece nel diciottesimo episodio? In onda subito dopo l’episodio 17 vedremo Elia incontrare la nuova famiglia affidataria. Il piccolo capirà dunque che si avvicina sempre più il momento di dover lasciare il convento. Suor Teresa organizza una recita sull’infanzia di Gesù e coinvolge così Emiliano, Marco, Sara e Corinna. I 4 giovani parteciperanno entusiasti…ma nel frattempo Ludovica scoprirà qualcosa di grave su sua madre e questo la porterà a prendere una dura decisione. Quanto ad Azzurra, la giovane sarà messa di fronte ad una scelta difficile perché scoprirà una sconcertante verità su Sara e si domanderà se rivelarla oppure mantenere il segreto. Secondo voi cosa farà?