Beautiful anticipazioni americane: colpo di scena sconvolgente, svolta agghiacciante

Beautiful anticipazioni americane: colpo di scena inaspettato per uno dei protagonisti della soap; accadrà qualcosa di impensabile.

La trama di Beautiful diventa sempre più interessante e il merito è anche dei clamorosi ritorni in scena degli ultimi mesi. Da Sheila a Deacon Sharpe fino ad arrivare a lei, l’indimenticabile Taylor Hayes, che è apparsa nelle puntate italiane proprio qualche giorno fa. L’ex moglie di Ridge è approdata di nuovo a Los Angeles e, come potrete immaginare, creerà grande scompiglio nelle vite dei telespettatori.

Nelle puntate in onda in Italia la psichiatra è appena tornata, ma in America è già accaduto di tutto! Come sappiamo, tra gli episodi americani e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono diversi mesi. E, proprio nelle ultime puntate americane, è accaduto qualcosa di davvero sconvolgente.

Un segreto, taciuto per anni ed anni, è spuntato fuori improvvisamente, sconvolgendo le vite dei protagonisti. In particolare, di uno dei personaggi principali, che potrebbe finire seriamente nei guai. Se non temete spoiler, continuate a leggere!

Beautiful anticipazioni americane: colpo di scena choc, c’entrano Bill e Liam

Il ritorno di Taylor Hayes segna un punto di svolta nella soap opera Beautiful. La dottoressa è una delle nemiche storiche di Brooke: da anni le due ‘rivali’ si contendono il cuore di Ridge Forrester e vi possiamo anticipare che accadrà di nuovo! Ma attenzione! Dopo un’iniziale rivalità, tra le due nascerà un’improbabile amicizia… Il motivo?

Le due rivali si ritroveranno unite contro una nemica comune, Sheila Carter! Come sappiamo, Sheila farà di tutto per contrastare i suoi nemici, primi tra tutti Steffy e Thomas. A difendere questi ultimi, naturalmente, la mamma Taylor, ma dalla parte di Sheila si schiererà, a grande sorpresa, un altro iconico personaggio: Bill Spencer.

Il magnate si schiererà apertamente con la Carter, arrivando persino a mettersi contro Steffy e a ricattare Taylor! I fan di vecchia data ricorderanno che la Hayes ha un terribile segreto, che Bill non ha spifferato: la dottoressa ha tentato di uccidere Spencer, sparandogli. Ora Spencer sta utilizzando proprio questo segreto per convincere Taylor a non denunciare Sheila, ma attenzione: in questo misterioso segreto potrebbe essere coinvolto anche Liam! Come?Le anticipazioni delle ultime puntate americane parlano di un colpo di scena inaspettato che riguarda proprio Bill e Liam.

A quanto pare, dietro la vicinanza tra Spencer e Sheila potrebbe esserci proprio il desiderio di Bill di proteggere suo figlio. “Un punto di svolta nella soap”, si legge su SoapDirt: di cosa si tratta? L’ipotesi choc potrebbe riguardare proprio l’omicidio di Bill: se a sparare non fosse stata Taylor ma Liam? Bill potrebbe aver deciso di tacere per proteggere il figlio, che a sua volta sarebbe stato coperto da Taylor in passato. Non ci resta che attendere per scoprire di più ma una cosa è certa: ne vedremo delle belle!