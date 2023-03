Gf Vip, il concorrente scoppia a piangere: momento commovente

GF Vip, momento da brividi nel corso della puntata: il concorrente non si trattiene e scoppia a piangere, cosa è successo.

Una puntata ricchissima, quella del GF Vip in onda ieri, giovedì 2 febbraio 2023. Una puntata che potremmo definire il vero punto di svolta della settima edizione del reality show. Al termine della serata, per la prima volta in questa edizione, è stato aperto il televoto che decreterà il primo finalista!

Manca esattamente un mese al termine dell’edizione più lunga della storia del reality: il gioco, ormai, si è fatto duro e i concorrenti sono uno contro l’altro. Chi la spunterà riuscendo ad accedere alla finalissima? In attesa di scoprirlo, parliamo di chi, nelle ultime settimane, più che al gioco ha pensato ai sentimenti.

Un concorrente che, nel bel mezzo della diretta, si è lasciato andare ad un pianto che ha colpito tutti. Una reazione vera, venuta dal cuore, e che ha toccato i cuori dei telespettatori. Un momento tra i più commoventi di questa edizione dello show, ecco cosa è accaduto.

GF Vip, emozioni forti nel corso della diretta: perché il concorrente scoppia a piangere

Chi sperava in un televoto flash per permettere ad uno dei tre di diventare concorrente ufficiale è rimasto deluso. I tre “ex”, entrati come ospiti qualche settimana fa, hanno dovuto abbandonare ufficialmente la casa del GF Vip. Nel corso della puntata di ieri, Martina Nasoni, Matteo Diamante e Ivana Mrazova hanno salutato gli ex partner con i quali hanno avuto modo di ritrovarsi grazie al reality. Un saluto in particolare, però, ha commosso il pubblico.

La ‘separazione’ di Luca e Ivana ha spezzato il cuore dei fan, che gioivano nel vederli vicini, proprio in quella casa dove si sono innamorati. Ma la notizia dell’uscita della modella ha distrutto in primis Onestini, che, durante un lungo abbraccio alla sua ex, non è riuscito a trattenere le lacrime al pensiero di doversi allontanare da lei. Una scena meravigliosa, che conferma come il legame tra i due ex non si sia mai spezzato davvero, nonostante la rottura. I due si sono salutati visibilmente emozionati, promettendosi di rivedersi una volta terminato il reality. Torneranno insieme? Questo non si sa, ma quel che è certo è che solo Ivana riesce a tirare fuori questo lato di Luca. Nelle ultime settimane, l’ex tronista di Uomini e Donne è apparso completamente diverso, mettendo da parte anche il gioco per dedicarsi al ritrovato rapporto con la sua ex. Cosa accadrà ora che Ivana è uscita?

Come suggeritogli da Signorini, per Luca ora è tempo di tornare ad essere ‘giocatore’, inserendosi nelle dinamiche del gioco e provando a conquistare la finale. Il discorso ‘Ivana’ si riaprirà fuori dalla casa e i fan non possono che sperare nel lieto fine. A voi piacerebbe rivederli insieme?