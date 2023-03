Masterchef, cosa ha vinto Edoardo Franco: montepremi, ma non solo 

Edoardo Franco ha trionfato nella dodicesima edizione di Masterchef Italia: qual è il montepremi del vincitore e che cosa ha portato a casa.

Si è conclusa la dodicesima edizione di Masterchef Italia, il cooking show seguitissimo dai telespettatori. Il format va in onda dal 2011 e dalla prima edizione, visto il successo e gli ascolti ottenuti, ha proseguito il suo percorso. Dopo la selezione dei concorrenti, questi, in ogni puntata si dilettano nella preparazione di pietanze non senza difficoltà.

I protagonisti infatti devono affrontare delle prove per dimostrare ai giudici le loro capacità in ambito culinario. Da diverse edizioni a dare un giudizio ci sono i famosi chef Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. In precedenza abbiamo visto in questo ruolo anche Joe Bastianich, Carlo Cracco e Antonia Klugmann. Come abbiamo detto, è terminata una nuova edizione del programma e abbiamo scoperto chi ha trionfato.

Edoardo Franco dopo un percorso fatto di alti e bassi ha conquistato il primo posto, seguito da Thi Hue Dihn e Antonio ‘Bubu’ Gargiulo. Si è posizionato invece in quarta posizione Mattia Tagetto che non ha avuto accesso alla sfida finale. Ma che cosa porta a casa il vincitore? Ecco qual è il montepremi e non solo.

Masterchef, Edoardo Franco è il vincitore della 12esima edizione: qual è il montepremi e cosa ha vinto

Edoardo Franco ha trionfato nella dodicesima edizione di Masterchef Italia. Il vincitore ha portato a casa la vittoria dopo aver superato la prova finale. Ma a quanto ammonta il montepremi? Il concorrente ha vinto la bellezza di 100 mila euro in gettoni d’oro ma non è finita qui.

Raggiungendo il primo posto ha anche la possibilità di pubblicare il proprio libro di ricette con la casa editrice Baldini+Castoldi. Inoltre, in aggiunta, prenderà parte ad un corso di formazione molto importante nella Scuola internazionale di cucina italiana oltre a far parte di un Workshop di Masterchef Academy. Avrà così l’opportunità di ampliare le sue doti culinarie e conoscere maggiormente il mondo della cucina.

Edoardo, quando è stato annunciato il suo nome, non ha potuto non urlare dalla gioia. A portarlo alla vittoria è stato il suo menù finale dal titolo ‘Tutto mondo’. Come antipasto, ha presentato il piatto ‘Medievale ma non troppo’, dedicato alla terra. Ha fatto seguito il primo, ‘Ravioli Kebab’, ovvero una reinterpretazione del kebab, e per il secondo ha invece preparato il piatto ‘Capesante al Curry’. Ha terminato la prova con il dolce che ha chiamato ‘Matrimonio in bianco’. Le sue ricette a quanto pare hanno conquistato i tre giudici, Antonino Cannavacciuiolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri tanto da assegnargli la vittoria.