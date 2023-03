GF Vip, Antonella Fiordelisi si lascia andare ad una confessione: non l’aveva mai detto prima

Nelle ultime ore al GF Vip Antonella Fiordelisi ha fatto una confessione inaspettata: la concorrente l’ha svelato per la prima volta.

Il Grande Fratello Vip da quando ha avuto inizio a settembre non ha fatto altro che sorprendere e allo stesso tempo spiazzare i telespettatori. Il reality raggiunge ogni volta ascolti record e il merito si deve non solo ad Alfonso Signorini, conduttore per la quarta volta, ma anche ai concorrenti che in qualche modo riescono a mantenere alta l’attenzione del pubblico.

Anche se, tante volte, sono stati criticati per il loro atteggiamento molto superficiale. In ogni puntata vengono affrontati vari temi attinenti a quanto successo in settimana. Nella casa, la concorrente che maggiormente si trova al centro delle tematiche, è Antonella Fiordelisi. Si parla spesso del suo rapporto d’amore turbolento con Edoardo Donnamaria, ma anche del legame con gli altri concorrenti dato che non sembra andare d’accordo proprio con tutti. In queste ore però la vippona si è trovata protagonista per un motivo molto diverso. Parlando con Davide Donadei in giardino ha fatto una confessione inaspettata.

GF Vip, Antonella Fiordelisi non l’aveva mai svelato prima: la confessione è del tutto inaspettata

Antonella Fiordelisi è sicuramente la concorrente del GF Vip che più ha fatto parlare e ancora oggi è così. E’ spesso al centro dell’attenzione a causa dei continui scontri con gli altri coinquilini ma anche per il suo rapporto con Donnamaria. Nelle ultime ore però proprio la gieffina si è lasciata andare ad una confessione inaspettata.

Parlando con Davide Donadei, subito dopo la puntata, ha confessato di avere una sorella. Ha spiegato di non vederla e di non avere una conversazione con lei da più di cinque anni: “Ne ho di cose che non ho detto. Ho anche una sorella...”. La vippona rivela che si chiama Maria Antonietta ed è nata dalla relazione di sua mamma con un altro uomo. Mentre si raccontava al concorrente, ha anche svelato che sua sorella forse non ha mai accettato il fatto che sua madre si sia rifatta una vita con suo padre dopo il precedente rapporto: “Lei non mi vuole vedere, quando sono andata a Roma non mi ha aperto la porta di casa”, racconta.

Antonella ha detto di aver cercato di ricucire il legame ma di non aver ottenuto nessun risultato, tanto che, come fa sapere, ha ricevuto solo una porta chiusa. Adesso spera che la sua presenza in televisione possa portare in qualche modo ad un avvicinamento. A quanto pare la concorrente ha deciso di aprirsi ancora di più e ha trovato in Davide Donadei la spalla su cui potersi appoggiare.