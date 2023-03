Pubblico sconvolto per la conduttrice: il suo matrimonio è finito

Conduttrice amata vive la fine di un amore solido, la delusione segna l’inizio di un percorso che sa di rinascita. Spunta verità inedita.

Quando una coppia “scoppia” c’è sempre la ricerca della motivazione, soprattutto quando accade a personaggi noti ed amati dal pubblico. La conduttrice confessa la fine della relazione più importante e duratura della sua vita, per questo i fan e chi la segue da sempre sono rimasti senza parole. La rottura segna la fine di un ciclo di durata quasi ventennale, ma l’inizio di una nuova vita. Dalle sue parole si evince qualcosa di inedito che riguarda proprio l’evento più chiacchierato.

Le ultime rotture che hanno animato il mondo del gossip sono state la dimostrazione che anche l’amore più solido e duraturo, può non superare delle sfide. Dalla fine del matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi, è come se si fosse aperta una voragine che ha finito per inghiottire tutte le coppie più amate e seguite dello showbiz. La cosa più sconvolgente, è che la conduttrice in questione non aveva mai fatto trapelare un momento di crisi con il marito. E’ successo questo anche perché si tratta di una coppia che ha sempre mantenuto il massimo riserbo. Nonostante ciò è arrivata la conferma ufficiale.

Conduttrice senza filtri: verità sulla fine del matrimonio

La notizia è stata diffusa dal settimanale Nuovo proprio sulla copertina dell’ultimo numero. In primo piano spuntano le parole della conduttrice. La ferita per quanto possa essere stata accettata con consapevolezza, è comunque dolorosa, perché non si tratta di qualche anno di relazione, ma di un matrimonio durato 19 anni e con una figlia in comune, la loro unica figlia. La relazione lontana dal gossip è finita. Le parole della conduttrice sono chiare e dirette. Nonostante la privacy protetta in ogni modo, si mostra trasparente e sincera con il pubblico che la segue da sempre.

Il nome che scaturisce la grande sorpresa è quello di Licia Colò! Chi non ha mai visto un suo programma? Come dimenticare Geo & Geo, Alle Falde del Kilimangiaro, Niagara- Quando la natura fa spettacolo, e Eden- Un pianeta da salvare. La conduttrice è appunto nota per dedicarsi a questi format “alternativi”, i quali mostrano luoghi bellissimi immersi nella natura attraverso viaggi che fanno sognare ad occhi aperti.

Dal 2004 è stata sposata con Alessandro Antonino, noto su Instagram con il nome di Mr. Nat, anche lui un personaggio del mondo della tv. Artista napoletano di 11 anni più giovane della Colò, ha condotto I viaggi di Alessandro Antonino su Tv2000, ed ha anche collaborato con la moglie per La7 con il format Eden. Uniti da sempre, hanno una figlia Laila, il cui nome è il frutto dei loro due uniti. Si tratta di un legame molto forte e duraturo, ma qualcosa non è andato come sperato. La conduttrice rilascia queste dichiarazioni al settimanale confermando la notizia: “Io e mio marito ci siamo lasciati”.