Gigi D’Alessio, chi è la compagna Denise: età, vita privata, lavoro

Sai chi è Denise, la compagna di Gigi D’Alessio? La donna ha una storia d’amore con il cantante napoletano da due anni. La conosci? Ecco tutte le informazioni su Denise Esposito

Dopo aver chiuso definitivamente la lunga storia con la cantante Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio ha subito cominciato una nuova relazione. Sono passati ormai due anni da quando hanno iniziato a circolare le prime voci su una presunta nuova fiamma. Queste voci sono state confermate da alcuni scatti effettuati a Roma. La nuova fidanzata di Gigi D’Alessio si chiama Denise Esposito, anche se le informazioni su di lei non sono moltissime.

Oggi proveremo a trovare alcune notizie più dettagliate sulla nuova compagna del cantautore napoletano. La coppia ha già avuto un figlio, Francesco, nato il 24 gennaio del 2022. I due vivono a Roma, la città nella quale Gigi si è trasferito diversi anni fa per proseguire e consolidare la sua carriera nel mondo della musica. Ecco tutte le informazioni che devi conoscere su Denise Esposito, la nuova compagna di Gigi D’Alessio.

Denise Esposito, ecco chi è la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio

Denise Esposito ha 29 anni ed è molto più giovane di Gigi D’Alessio. Il cantante partenopeo, infatti, è nato nel 1967 ed ha 26 anni in più rispetto alla madre del suo ultimo figlio. Denise è originaria di Napoli e sul suo profilo Instagram si definisce una legale, quindi è possibile che sia laureata in Giurisprudenza. Non è nota la facoltà presso la quale ha conseguito la laurea e non si sa se esercita effettivamente la professione di avvocato.

I due stanno insieme da due anni, hanno un figlio che si chiama Francesco e non hanno pubblicato molti scatti insieme sui social network, forse per proteggere la loro privacy. La Esposito vanta quasi sessantamila follower su Instagram e in passato ha pubblicato molte foto a Capri, evidentemente una delle sue tappe estive preferite. Gigi e Denise si sarebbero conosciuti proprio nell’isola campana, durante uno dei tanti concerti di D’Alessio.

Secondo alcune indiscrezioni confermate anche da Fanpage, sembra che la donna fosse titubante in un primo momento a causa della grossa differenza di età, poi ha ceduto alla corte di Gigi. Il piccolo Francesco non è il primo figlio di Gigi D’Alessio. Il pianista ha cinque figli: oltre a Francesco, ci sono anche Claudio, Ilaria e Luca, nati dal matrimonio con Carmela Barbato, e Andrea, nato dalla relazione con Anna Tatangelo. Luca, in arte LDA, ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, classificandosi al quindicesimo posto.