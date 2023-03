Masterchef, il vincitore rivela cosa ha intenzione di fare col montepremi

Masterchef è una garanzia di intrattenimento per gli appassionati di cucina, lo testimoniano le 12 edizioni e il neo-vincitore, è un successo!

12 stagioni, 24 puntate e 100 mila euro al vincitore, no, non stiamo tirando numeri a caso, ma parliamo del successo ottenuto dell’ultima edizione di Masterchef Italia! La conclusione del format per gli appassionati di cucina ha lasciato il segno, non ci sono dubbi, specialmente con il vincitore. Piatti gustosi, sfide al cardiopalma, e tanta voglia di imparare. L’aspetto più sconvolgente è che le sorprese non finiscono mai. C’è molto in ballo, specialmente dopo quello che ha dichiarato il vincitore. Utilizzerà i soldi in un modo preciso, e non solo, c’è una promessa in atto!

Masterchef è il format più seguito facente parte del mondo culinario. Il programma mostra come si dà forma ai sogni, e questo è l’elemento in più che lo arricchisce, e che per 12 edizioni ne ha segnato il successo. Non si vedono solo degli aspiranti “Master-Chef” litigare tra loro, stare alle prese con i fornelli, e subire anche critiche pesanti dai giudici, c’è molto di più. Ne è piena dimostrazione il vincitore. Infatti, non parla solo di vincita e montepremi, ma c’è qualcosa in più che lascia il pubblico senza parole.

Masterchef, il vincitore rivela cosa farà della vincita

Vincere un programma come Masterchef dona senza ombra di dubbio, una certa notorietà. Il punto è che non tutti puntano a questo, anzi c’è chi vede nel risultato raggiunto un punto di partenza per imparare, migliorarsi e crescere. Il protagonista della notizia del giorno si è mostrato senza filtri durante un’intervista a Fanpage, nella quale ha riportato la sua storia, come ha vissuto la tensione all’interno del programma, e come ha deciso di dare forma ai suoi sogni. Ecco perché l’edizione corrente è stata così sentita, probabilmente sono molti i giovani che si rivedono nella storia del vincitore. Soddisfazione, sacrificio e speranza futura, si uniscono nel suo racconto inedito.

In foto si vede Edoardo Franco esultare, è lui il 26enne vincitore della 12esima edizione di Masterchef Italia. La sua storia è particolare, ma non troppo estranea al mondo giovanile di oggi. Ha viaggiato molto e fatto più esperienze possibili, ma da tempo viveva in Germania, svolgendo il lavoro di rider. In questa sua ultima scoperta, sentiva che qualcosa nella sua vita doveva cambiare. Sognando, ha creduto nella svolta, e l’ha ottenuta proprio con la vittoria del programma.

Non pensava di vincere, anzi confessa durante l’intervista, che c’è stato un momento nelle fasi finali del programma, in cui si è sentito crollare il mondo addosso. Fa una metafora diretta e chiara, come un calciatore che prende il palo ad un calcio di rigore, aveva sbagliato il dolce che avrebbe segnato il suo percorso nel format: “Ho provato la sensazione di sentire il mondo tra le mani e lasciarlo cadere. Come quando sbagli un rigore. Ero convinto di aver perso, non sapendo i giudizi degli altri piatti e avendoli visti, ho pensato ‘È andata’. E invece no”.

Superato questo grosso momento di tensione, il resto lo sappiamo: vince il montepremi, ed è chiaro dove vuole arrivare. Sa per certo che dovrà fare ancora molta gavetta, che dovrà crescere e sentirsi pronto per progetti più ambiziosi, ma ha tanta voglia di fare. “Vedrò le proposte e valuterò. Ho appena finito una cosa, inizierò a pensare al domani da domani”. Così, intenzionato a vivere i prossimi progetti con grande ambizione, una cosa è certa: deve mantenere la promessa fatta a Bruno Barbieri! Appuntamento Sabato 4 marzo in Piazza Duomo a Milano… dovrà tagliarsi i capelli!