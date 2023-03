Uomini e Donne, abbiamo già visto Michela Russo: ricordate dove?

Ricordi dove hai già visto Michela Russo? Non è un volto nuovo per gli amanti della televisione, l’hai sicuramente già notata in un’altra rete. Si occupava di un argomento completamente diverso

Michela Russo è una delle dame del Trono Over di Uomini e Donne. La sua presenza nel programma sta piacendo molto ai telespettatori, i quali manifestano il proprio entusiasmo attraverso i suoi canali ufficiali, soprattutto su Instagram. Michela è una new entry, ma fino ad un certo punto! Guardando la sua fotografia in primo piano ti viene in mente qualcosa? Potresti averla già vista. Anzi, l’hai sicuramente vista in televisione negli ultimi anni.

È molto probabile che tu abbia già indovinato qual è il riferimento, ma vogliamo darti lo stesso un altro piccolo aiutino. La ragazza campana ha già partecipato in passato al programma televisivo condotto da Maria De Filippi e, anche in quel caso, non è passata inosservata. Stiamo parlando di un’apparizione avvenuta diversi anni fa, eppure tutti la ricordano ancora come se fosse ieri. Inoltre, la Russo è impegnata anche in un’altra rete del palinsesto televisivo italiano ma si occupa di un argomento completamente diverso. Forse non sai che Michela è anche una grande appassionata di calcio e lavora per una rete che si occupa di sport. Vuoi conoscere tutti i dettagli sulla sua vita? Scorri il testo verso il basso e otterrai tutte le risposte alle tue domande.

Michela Russo, il suo ritorno a Uomini e Donne

Michela Russo è tornata a Uomini e Donne dopo ben diciotto anni. La sua prima apparizione, infatti, risale addirittura al 2005, quando ha partecipato allo show pomeridiano condotto da Maria De Filippi come corteggiatrice. In quel frangente, la Russo ha provato ad approcciare il tronista Diego Conte, ma i risultati non sono stati positivi. Diego ha preferito un’altra ragazza, Annalisa Michetti, con la quale è ancora oggi impegnato. La coppia ha anche avuto due bambine, nate nel 2018 e nel 2021.

Niente da fare, dunque, per Michela Russo, che adesso partecipa al programma come tronista. È seduta sul Trono Over e sceglierà tra qualche settimana il suo corteggiatore preferito. Non tutti sanno che la Russo è anche una giornalista sportiva e ha partecipato in passato a Speciale Calciomercato, in onda su Sportitalia e condotto da Michele Criscitiello, con la partecipazione di Alfredo Pedullà. Ancora oggi è impegnata per la rete milanese con la conduzione di Vox Populi, un talk show che parla di sport in onda ogni domenica dalle 16 alle 17. Michela ha avuto una relazione con Nicola Citro, calciatore attualmente al Casarano. Era talmente innamorata da averlo seguito durante la sua avventura a Bari, rinunciando a diversi impegni lavorativi a Milano. Adesso la storia è terminata e, dopo la delusione d’amore, Michela prova a trovare la sua anima gemella attraverso il trono di Uomini e Donne.