Antonino Spinalbese, com’è adesso il suo rapporto con Belen Rodriguez: tutta la veritá

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, tutta la verità sul loro rapporto attuale: parla l’ex concorrente del GF Vip.

È stato uno dei protagonisti assoluti della settima edizione del GF Vip. Un’edizione che Antonino Spinalbese ha salutato da poche settimane, essendo risultato il meno votato al televoto. Un’esperienza molto intensa per l’hairstylist, che si è raccontato senza filtri nel corso dell’ultima puntata di Verissimo.

Dal legame speciale con Ginevra Lamborghini al ricordo del suo papà, scomparso quando aveva solo 16 anni: nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, Antonino si è lasciato andare a diverse confessioni. E, inevitabilmente, non è mancata la parentesi dedicata a Belen Rodriguez. Dalla storia d’amore con la showgirl argentina, nel luglio del 2021 è nata la sua amata Luna Marì, la donna della sua vita. A Verissimo, Antonino ha raccontato tutta la verità, rivelando i motivi reali della rottura e i dettagli sul rapporto attuale con la conduttrice.

Antonino Spinalbese racconta i dettagli dell’attuale rapporto con Belen Rodriguez

“Il rapporto è legato estremamente ed esclusivamente a mia figlia, anche per via dei nostri caratteri particolari. Però credo che siamo troppo innamorati di nostra figlia per comportarci in maniera sbagliata”. Con queste parole, a Verissimo, Antonino parla del rapporto attuale con Belen Rodriguez. Un rapporto che, al di là delle preoccupazioni iniziale, migliora sempre più: “Ad oggi ho capito, avendo avuto tanto modo per pensare, che io le voglio bene e in più vogliamo bene alla nostra topolina. Credo che più passi il tempo e più il nostro rapporto andrà a funzionare“

Per Belen, Antonino ha speso solo belle parole, rivelando di voler ricordare solo il buono della loro relazione, dimenticando tutto il resto. “Io tengo i ricordi brutti per me e non ho nient’altro da divulgare in negativo, è la madre di mia figlia, sarebbe un controsenso. Ci tenevo a farle sapere che ho trovato mia figlia educatissima, ho fatto i complimenti a lei a sua madre e devo farli a mia madre. Sono state magnifiche nel tenere tutto quello che è l’educazione per una bambina”. Ma quali sono stati i reali motivi della rottura?

Alla domanda della Toffanin, Antonino ha sottolineato di aver fatto tutto in maniera veloce. Una velocità che, però, nel suo caso ha funzionato: “Nel nostro caso ha funzionato, io credo che lei era destinata a me e io a lei in quel momento, perché non avrei una figlia così speciale. Quindi rifarei tutto altre dieci milioni di volte. Avevamo un rapporto stupendo ma in due momenti estremamente diversi della sua vita. Lei aveva fatto tutto per essere soddisfatta della sua vita, io no”. L’ex gieffino spiega di aver vissuto con disagio alcuni momenti di forte esposizione mediatica, non essendo abituato ai riflettori ed preferendo restare dietro le quinte.

“Per amore si fa tanto, forse quando il mio malessere finisco ha determinato i miei umori purtroppo si è rotto il nostro legame. Io ero molto innamorato, se no no avrei mai fatto una figlia. E mantengo un bellissimo ricordo, di solito penso positivo, difficilmente ricordo il male che mi è stato fatto, tendo a dimenticarmelo. E nel suo caso ho solo immagini bellissime, che cercherò di far vivere a mia figlia un giorno”, ha concluso.