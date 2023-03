La famosa giornalista sportiva è incinta: dolce annuncio sui social

La giornalista sportiva più seguita ed amata del momento è in preda alla gioia: è incinta, l’annuncio è ufficiale! Fuori tutti i dettagli.

Annunci felici e lieti sono quello che ci vuole in questo momento. Laddove ci sono coppia che scoppiano, oggi riveliamo i dettagli inediti su una delle gravidanze più inattese, ma che riempie il cuore di gioia! Il volto in questione è una nota giornalista sportiva, amata e seguita dai fan e dal pubblico a casa. La notizia è ufficiale, scopriamo di chi si tratta.

E’ ormai diventata consuetudine sfruttare un canale come Instagram come fonte ufficiale per comunicare qualsiasi informazione di rilievo che riguardi i beniamini del mondo dello spettacolo e della televisione. Si annuncia la gravidanza di una giornalista sportiva che ha conquistato Mediaset e non solo. Con degli scatti, una dedica e con parole d’affetto si gode il momento, e lo condivide con freschezza e gioia. I fan sono senza parole, soprattutto perché è una doppietta da record!

La giornalista sportiva aspetta un bebè, che gioia

Non si tratterebbe infatti della prima gravidanza, da qui si evince il rapporto forte e saldo con il marito. Si tratta di una coppia che fa parte di due mondi tra loro simili e differenti al tempo stesso. Lei è una giornalista sportiva, e lui è un grande campione! Soprattutto non possono non arrivare i messaggi d’affetto da parte dei colleghi. I social media possono consolidare quel “legame virtuale” che connette persone che magari sono lontane o non si vedono da tanto tempo, persino riallacciare rapporti.

Quindi, dal profilo ufficiale della giornalista si scopre il lieto evento, anticipando qualsiasi fuoriuscita di notizie da parte dai media. Questa volta, sono i diretti interessati che con grande orgoglio comunicano la notizia. Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono tra gli amici e colleghi del duo in questione a fare gli auguri per primi, dimostrando la loro vicinanza e contentezza. Non solo gioia, ma anche dettagli inediti sul loro matrimonio e sul primogenito, ecco chi diventa genitore per la seconda volta.

Stiamo parlando di Eleonora Boi e Daniele Gallinari! Giornalista sportiva della rete Mediaset accompagna i telespettatori con i suoi resoconti per la rete indipendente, ed è tra le più amate. 36enne di origini sarde, è di Cagliari, diventa nota grazie alla partecipazione al concorso di bellezza più famoso del Paese, Miss Italia, e da lì ha lavorato sodo per raggiungere i risultati del momento. Dal 24 luglio del 2022 è sposata con Daniele Gallinari cestista dell’NBA! Attualmente gioca nel Boston Celtics e vanta di una carriera invidiabile visto che ha gareggiato anche in altre squadre come nella New York Knicks, Denver Nuggets e la Los Angeles Clippers!

Durante il matrimonio tenutosi lo scorso luglio a Villa d’Orri, oltre ai colleghi famosi, hanno tagliato una torta unica perché altissima, e definita dagli inviati come un dolce degno da NBA! Dall’8 dicembre del 2020 erano già diventati un trio con la nascita della piccola Anastasia, adesso seguirà l’altro bebè! Non è stato rivelato il sesso, ma ecco le prime parole della coppia: “Felices los 4. We can’t wait to meet you”