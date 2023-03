Lorella Cuccarini addio ad Amici? Spunta fuori (finalmente) la verità

Lorella Cuccarini lascia Amici di Maria De Filippi? La maestra di canto ha raccontato la verità ai microfoni di Silvia Toffanin.

Lorella Cuccarini per la terza volta consecutiva è stata scelta da Maria De Filippi come insegnante ad Amici. La prima volta, ricorderete, ha svolto il ruolo di maestra di ballo per poi, l’anno successivo, cambiare cattedra. Fu proprio la conduttrice a chiederle di passare dall’altro lato insieme a Rudy Zerbi e al tempo ad Anna Pettinelli: proposta poi accettata dalla showgirl non senza prima pensarci.

Sappiamo infatti che il talento di Lorella è ampio. Da quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo ne ha fatta di strada, muovendosi in diversi ambiti: è una cantante, una ballerina, un’attrice e anche una conduttrice televisiva. Proprio grazie all’esperienza può sicuramente svolgere ruoli differenti con grande padronanza. Nel talent show è molto amata dal pubblico. Piace per la sua professionalità ma anche per il lato profondo che dimostra di avere, soprattutto nel rapporto con i suoi allievi.

In queste settimane, riguardo alla sua presenza ad Amici, si sono fatte insistenti alcune voci che parlano di un suo addio. La Cuccarini vuole lasciare davvero il suo posto di insegnante? Ospite nella puntata del format Verissimo, ha svelato tutta la verità, spiegando la sua futura scelta.

Lorella Cuccarini vuole lasciare Amici? L’insegnante ha svelato ogni cosa a Verissimo

Lorella Cuccarini è stata ospite domenica 5 marzo 2023 nella puntata di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin. Nel corso dell’intervista ha parlato della sua vita privata, concentrando l’attenzione sulla sua famiglia, sul marito e i figli, ma ha anche avuto modo di raccontare della sua carriera. Da tre anni è insegnante all’interno della scuola di Amici e proprio in riferimento a questo ruolo, ha risposto ad alcune voci circolate in questi giorni.

Infatti si è vociferato di un suo addio al talent show: è davvero così? La maestra di canto, come ha fatto sapere, non ha alcuna intenzione di lasciare il suo posto: “Francamente se Maria non cambia idea e non vuole cambiare prof penso che non mi muoverò da Amici“, ha specificato chiaramente. La Cuccarini a quanto pare non ha mai pensato di andare via dalla scuola, anzi, a lei piace molto lavorare sotto questo ruolo e soprattutto con i più giovani, mostrandogli le sue conoscenze.

Il suo desiderio è quello di poter continuare a stare nella scuola, dietro la cattedra, anche nelle successive edizioni: “Mi trovo bene, è una famiglia, mi sento nel posto giusto. Lavorare con e per i più giovani è una soddisfazione”. Da queste sue parole è evidente che le voci circolate non siano veritiere: Lorella Cuccarini non ha intenzione di abbandonare Amici, luogo in cui, da quando ha fatto il suo ingresso, si è sentita a casa.