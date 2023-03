“La sofferenza resta, ma il tempo…”: la showgirl torna in tv e racconta tutto

Ha confessato tutto, partendo dalla sua sofferenza proveniente dal passato. La showgirl è finalmente tornata in televisione dopo tanto tempo. Ecco cosa ha detto.

Nel corso della trasmissione Verissimo, in onda ogni settimana sulle reti Mediaset e condotta da Silvia Toffanin, i telespettatori hanno potuto assistere ad un gradito ritorno. Dopo alcuni anni di assenza da questo salotto, è arrivata un’ospite speciale, molto amata dal pubblico, che la segue anche sui social. Si tratta di una showgirl che vanta più di mezzo milione di follower su Instagram.

Ovviamente stiamo parlando di Matilde Brandi, ex prima ballerina di diversi programmi televisivi in onda negli anni ’90 e nei primi anni 2000. La showgirl, nata a Roma il 27 febbraio del 1969, ha raccontato gli anni più difficili della sua vita, durante i quali ha collezionato diverse delusioni. Alcune di queste le provocano ancora una grande sofferenza. Ecco i passaggi più interessanti dell’intervista rilasciata da Matilde Brandi ai microfoni di Verissimo.

Matilde Brandi ricorda la sua sofferenza in tv

Matilde Brandi ha rilasciato una bella intervista a Silvia Toffanin durante il programma Verissimo. L’ex ballerina ha presentato il suo nuovo amore, Francesco Tafanelli, arrivato quando ormai aveva perso le speranze. Pare che sia stata Manila Nazzaro a farli conoscere durante un evento, poi è scoccata la scintilla ed è sbocciato un grande amore, arrivato dopo un periodo particolarmente brutto della sua vita.

Matilde, infatti, ha da poco superato una separazione che le ha creato diversi problemi. Proprio due anni fa, la donna era nello stesso studio televisivo e sembrava una donna distrutta dalla sua ultima storia d’amore. Evidentemente è riuscita a mettersi tutto alle spalle, ma il passato ha lasciato comunque degli strascichi: “Sono stati due anni difficili, la sofferenza resta, ma il tempo lenisce le ferite. Le cicatrici ti danno la forza di andare avanti”. Il riferimento è alla relazione con Marco Costantini, terminata dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Matilde ha raccontato di essersi sentita “una donna sbagliata”, ma oggi è felice perché quella relazione le ha regalato due gioie enormi: “Due splendide diciassettenni che hanno un padre meraviglioso”. E l’anello? A questo punto, la Brandi ha nuovamente trovato il suo sorriso di sempre e ha risposto, senza nascondere quali fossero le sue speranze.

“L’anello non è ancora arrivato”, ha detto Matilde alla Toffanin, “ma ci sono tutti i presupposti perché arrivi. Nel momento più buio è arrivato lui. Sbagliare mi ha dato la possibilità di aspettare lui”. Non è ancora arrivata la proposta di matrimonio, dunque, ma i fan di Matilde Brandi non dovranno aspettare ancora a lungo. La sensazione è che l’ex ballerina salirà sull’altare molto preso.