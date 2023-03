Adele, più di 40 chili persi e quegli sgarri che continua a fare: tutta la verità

Adele ha perso ben quaranta chili! La cantautrice britannica è in forma smagliante, anche se si concede ancora qualche sgarro ogni tanto. Ecco cosa ha confessato a Vogue.

Adele è una cantautrice britannica, nata a Londra il 5 maggio del 1988. Ha esordito da giovanissima, quando aveva appena 19 anni, ma il successo è arrivato nel 2008, con l’album 19. Successivamente, ha pubblicato altri tre album in studio, ognuno dei quali aveva come titolo un numero: 21 (del 2011), 25 (del 2015) e 30 (del 2021). La definitiva consacrazione è arrivata quando ha inciso Skyfall, la colonna sonora del capitolo numero 23 di James Bond. Grazie a questo brano, la cantautrice ha vinto il Golden Globe per la migliore canzone originale e il Premio Oscar alla canzone migliore, il primo della storia della saga di James Bond.

Tutti la ricordano sovrappeso nei primi anni di carriera, ma da diversi mesi Adele appare molto più in forma. Come ha confermato nel corso di un’intervista concessa a Vogue, l’artista inglese ha perso circa quaranta chili in pochissimo tempo. Adele Laurie Blue Adkins, questo il suo nome per esteso, ha spiegato qual è stato il suo segreto, anche se ogni tanto si concede qualche piccolo strappo alla regola. Ecco come ha fatto Adele a perdere quaranta chili e qual è la sua dieta oggi.

Adele ha perso 40 chili, ma ogni tanto ha ancora qualche tentazione

Adele ha confessato a Vogue di aver perso quaranta chili. L’artista inglese ha completamente cambiato la sua fisionomia e oggi appare in gran forma, come confermano anche gli scatti che pubblica quasi quotidianamente su Instagram. Da quando è dimagrita, i suoi concerti hanno un ritmo diverso, anche perché prima era impensabile che riuscisse a muoversi così tanto sul palco come fa adesso.

La cantante ha confessato di concedersi un pranzo a settimana al McDonald’s, dove di solito consuma un McChicken Nugget con un big Mac e poi patatine fritte. È l’unico strappo alla regola che si concede durante la settimana, anche perché non avrebbe mai perso 45 chili se non avesse seguito una dieta rigida. Adele ha perso tanti chili in appena due anni e oggi è fiera del suo nuovo aspetto. “Mangio ancora tanto cibo”, ha rivelato la cantautrice, che poi ha aggiunto: “Il mio piatto preferito è l’arrosto della domenica, sono abbastanza brava a farlo e poi è anche il piatto preferito di mio figlio”. Oggi Adele non segue più una dieta rigida, si concede qualche sgarro, ma fa anche tanta attività fisica. È questo il segreto della sua rinascita.