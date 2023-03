Buongiorno mamma 2, spoiler: esame Dna, colpo di scena sconvolgente 

Anticipazioni Buongiorno mamma 2, puntata di venerdì 10 marzo 2023: ci sarà un colpo di scena che potrebbe cambiare tutto!

La seconda stagione della serie italiana Buongiorno mamma sta conquistando i telespettatori, com’è già successo con la precedente. Al centro della trama c’è la storia della famiglia Borghi, formata da Anna e Guido e dai loro quattro figli: Francesca, Jacopo, Sole e Michelino. L’equilibrio e l’armonia si rompono quando Anna entra in coma restando in questo stato per circa 8 anni.

Ed è proprio con l’inizio della nuova stagione che abbiamo visto il risveglio della donna. La moglie di Guido non ricorda assolutamente nulla ma il suo passato è pieno di mistero tanto da coinvolgere tutti. Un trascorso che si scontra con il presente, e con altre difficili situazioni che metteranno a dura prova l’unione della stessa famiglia. Nella scorsa puntata l’attenzione si è concentrata sul personaggio di Sole e sui movimenti del vicequestore.

La ragazza è scappata dopo aver scoperto di non essere la figlia di Anna e Guido. Per questo si rifugia da Mauro e Agata ma la sua famiglia non intende perderla e tenta di fare il possibile per riportarla a casa. Ed è proprio nella nuova puntata che ci sarà un colpo di scena inaspettato che riguarda Sole.

Buongiorno mamma 2, anticipazione puntata di venerdì 10 marzo 2023: colpo di scena

Buongiorno mamma vede al centro della trama la famiglia Borghi. I protagonisti principali sono Anna e Guido e sono interpretati da Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova. Il loro rapporto si intreccia alla storia di tutti i componenti della famiglia e non solo. Siamo ormai arrivati alla quinta puntata. Nel nuovo appuntamento che andrà in onda venerdì 10 marzo 2023, ci saranno grandi colpi di scena.

Quello che succederà lascerà sicuramente i telespettatori senza parole. La scorsa volta abbiamo visto al centro dell’attenzione il personaggio di Sole. La ragazza ha scoperto di non essere la figlia di Anna e Guido, ma di essere nata dalla relazione tra Agata e il vicequestore Vincenzo. Per questo motivo è scappata di casa e si è rifugiata da Mauro e Agata. E’ però intenzionata ad andare a fondo della vicenda e scoprire se davvero è la figlia di Colaprico, dato che i dubbi sono ancora forti. La ricerca della verità la porterà a decidere di fare un test del Dna, cosa che rivelerà proprio all’uomo.

Questo però sconvolgerà Guido dato che teme di poter perdere sua figlia. Il quinto appuntamento, oltre a portare in scena quanto successo alla ragazza, mostrerà anche i tentativi di Mauro di riconquistare Agata, l’infermiera arrivata nella prima stagione con il desiderio di scoprire la verità su sua mamma Maurizia, scomparsa 15 anni prima. Infatti era arrivata a casa Borghi proprio per questo motivo. Intanto Jacopo, il secondogenito della famiglia, è devastato, sa di essere il responsabile del coma del fratello e vorrebbe poter dire tutta la verità a Lea. Quando sembra pronto a svelare ogni cosa, quest’ultima lo spiazza con una notizia del tutto inaspettata. A quanto pare la nuova puntata di Buongiorno mamma 2 sarà pieni di imprevisti: non perdetevela!