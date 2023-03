Grande Fratello, l’ex concorrente: “Voglio due figli e creare la mia famiglia”

L’ex concorrente del Grande Fratello si è lasciato andare ad una toccante confessione: “Voglio due figli, voglio creare una mia famiglia”.

Manca meno di un mese alla finalissima del GF Vip 7. Si tratta dell’edizione più lunga in assoluto del reality show condotto da Alfonso Signorini, che si concluderà ufficialmente il 3 aprile 2023. In attesa di scoprire chi saranno i vipponi a contendersi la vittoria finale, facciamo un passo indietro, alla versione ‘classica’ del reality più spiato della tv.

Prima di diventare ‘vip’, infatti, il Grande Fratello era composto da concorrenti ‘nip’, ovvero persone comuni, non conosciute. E oggi vi parliamo proprio di una di queste persone, che è riuscito a conquistare il cuore dei telespettatori, vincendo la quinta edizione del reality. Fu l’inizio di una brillante carriera in tv per lui, che, nei giorni scorsi, si è raccontato a cuore aperto nel corso di un famoso programma tv. Un’intervista molto intensa, durante la quale ha rivelato di essere pronto a diventare padre.

Grande Fratello, la confessione dell’ex concorrente: “Voglio creare una mia famiglia”

“Ho avuto a che fare qualche giorno fa con un bambino e mi rendo conto che appena li vedo metto quella mano dietro la testa, come in senso di protezione, e mi sento un calore dentro che mi rendo conto che mi dà una soddisfazione che io cerco e ricerco. Nei figli degli amici, nei bambini che vedo in metro per strada e in un progetto di vita. Siccome ho 42 anni e non sono proprio un bambino, vorrei dei bambini”. È così che, senza giri di parole, Jonathan Kashanian ha rivelato il suo desiderio di diventare padre. Un desiderio che sta lavorando per far diventare realtà.

Intervistato da Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, l’opinionista, attore ed esperto di moda ha confessato di essere l’unico tra i suoi affetti più cari a non avere ancora figli e di non vivere bene questa situazione: “Ho tutti amici con cui sono cresciuto che hanno già tre figli e ognuno dei miei fratelli ha tre figli. Sono l’ultimo che non ha bambini, mi sento proprio la pecora nera di qualsiasi schema mentale che mi hanno insegnato da bambino”. Un progetto futuro, ma neanche ‘troppo futuro’, ha sottolineato Jonathan, che ha ammesso di desiderare due bambini: “Se faccio tutto questo da solo, io sono da solo, ne voglio due, voglio creare una mia famiglia“.

Da solo, perché l’ex vincitore del Grande Fratello ha ammesso con molta onestà di non avere nessuno al suo fianco, ma non per scelta: “Sono bugiardi i single quando dicono di esserlo per scelta. Siamo sinceri, è brutto essere single. Qualcuno che ti aspetta la sera, che ti accoglie, che ti fa una carezza sul cuore. Io la vorrei tanto questa persona ma non c’è. Quindi sono single ma non per scelta mia”