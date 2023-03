Lino Banfi: “Ho capito perché in questi giorni mi sono arrivate richieste di lavoro incredibili”

Lino Banfi decide di raccontare dei retroscena privati che lasciano senza parole il pubblico: le parole sono toccanti e profonde.

Attualmente Lino Banfi è al centro dei riflettori, soprattutto in seguito alla scomparsa della moglie, Lucia Zagaria. Compagna di una vita, ha duramente lottato contro una malattia invalidante, ed il marito con costanza e amore, le è stato accanto fino all’ultimo giorno. L’attore è il nonno d’Italia, e come tale a causa dell’evento è costretto a vivere il dolore più grande che affligge l’età matura. Tra un racconto e l’altro si lascia andare ad una confessione totalmente inedita che lascia senza parole.

La notte del 22 febbraio Lucia Zagaria è volata via, lasciando un vuoto incolmabile in famiglia e nel cuore del marito, Lino Banfi. La donna era da tempo affetta dalla sindrome dell’Alzheimer, una malattia degenerativa che ancora oggi rappresenta una delle più grandi paure da affrontare. In cura presso il Campus Bio di Roma, è deceduta lì, e per l’attore è stato un duro colpo. Da tempo si era aggravata, ma 61 anni di matrimonio e 10 di fidanzamento non si dimenticano. Amore, cura e dedizione, dietro la gestione della malattia c’è tanto altro, e Lino Banfi lo racconta durante un’intervista, soprattutto in relazione a quello che sta provando attualmente.

Lino Banfi, rivelazione lascia il pubblico senza parole

Tutti sono legati a Lino Banfi, al di là del fatto di seguire o meno la televisione, l’attore ha segnato la storia delle televisione italiana. La Commedia sexy tipica dei suoi film è un cult che tutt’oggi viene apprezzato e ricordato, senza far venire meno il ruolo che lo ha reso ancora più vicino al pubblico a casa, quello di nonno Libero. La serie longeva e di successo Un medico in Famiglia ha come marchio il nonno più famoso d’Italia, e i fan gli sono riconoscenti.

Sempre pronto a sorridere e a guidare la sua famiglia, e questo lo ha fatto anche nella vita reale. Al di là del ruolo recitato, in sede privata ha affrontato una delle sfide più difficili. Come già accennato, è stato accanto alla moglie Lucia Zagari affetta da Alzheimer fino alla fine, ed è a Zia Mara Venier che racconta tutto. A Domenica In si lascia andare ad una confessione toccante, rivelando anche un evento di cui nessuno è a conoscenza, ma di cui crede fortemente.

61 anni di matrimonio non si dimenticano, si parla di un’unione d’altri tempi, tanto bella, quanto difficile da lasciare andare. La vita però è questa, e Lino Banfi lo sta provando sulla propria pelle. Così, racconta in diretta tutto quello che gli sta accadendo, cosa prova e come vive questo duro momento. Durante l’intervista dice di indossare la giacca che la moglie preferiva, e questo gli fa provare la sua vicinanza, ma il discorso si rompe da singhiozzi che riportano anche quanto la sera sia difficile non vederla al suo fianco. Riporta anche di aver pregato e parlato con Dio, chiedendogli qualcosa che per lui sarebbe di vitale importanza: “Se potete liberarla e me la date a moglie Lucia come angelo custode, così la sento più vicina. Ultimamente lei aveva bisogno di una mano da me, di un appiglio.”

Le parole sono spontanee e dirette, ed il pubblico e Zia Mara gli sono fortemente vicini. Lino Banfi è noto per i sorrisi che scaturiscono dalle sue battute, e non può non concludere il discorso toccante rivelando che ha capito il perché sta ottenendo tante proposte di lavoro. Afferma queste parole con il sorriso, anche per ricordare il caro amico scomparso in concomitanza con la moglie: “Stamattina ho avuto una bella notizia, ho prenotato sei giorni fa di parlare con Dio. Il turno era lungo, c’erano 8 miliardi in fila. Oggi ci sono riuscito, ho capito perché in questi giorni mi sono arrivate tante richieste di lavoro incredibili. Ho capito perché: è nato tutto dal fatto che si sono incontrati lì, Maurizio Costanzo e Lucia”