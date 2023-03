Fiori d’arancio per l’amatissima coppia: “Mi vuoi sposare?”, la proposta nel deserto

“Mi vuoi sposare?”, arriva la super romantica proposta di nozze nel bel mezzo del deserto: matrimonio in arrivo per la splendida coppia.

Di location suggestive per la fatidica proposta ne abbiamo viste tantissime nell’era dei social: dalla classica Parigi con sfondo Tour Eiffel ai paesaggi innevati di montagna, fino al red carpet di Venezia. Per stupire la sua metà, però, stavolta il futuro sposo si è servito dell’affascinante cornice creata dalle imponenti Piramidi: la proposta di nozze è avvenuta nel bel mezzo del deserto egiziano!

Una sorpresa che lei proprio non si aspettava di ricevere, come dimostra la sua reazione nel video condiviso sui social. Un video che ha fatto impazzire i numerosissimi fan della coppia, felicissimi di questo nuovo traguardo raggiunto insieme. “Ho detto sì! Ti voglio al mio fianco per tutta la vita amore mio. Per sempre noi”, ha commentato la destinataria della sorpresa, che, come avrete intuito, ha accettato con gioia la proposta. In seguito tutti i dettagli di questa dolcissima novità!

Proposta di matrimonio nel deserto in Egitto: un momento magico per l’amatissima coppia

Una coppia giovanissima ma con le idee ben chiare. Nel gennaio del 2022 sono diventati genitori del loro primo bebè, il dolce Martino, e nel corso delle ultime festività natalizie hanno annunciato di essere in attesa di un secondo figlio, che sarà ancora una volta un maschietto. Cosa potrebbe rendere ancora più magico un periodo così speciale? I preparativi delle nozze: l’amatissima coppia è pronta a dire sì!

Parliamo di Valentino Bisegna (de duo Matt & Bise) e Sara Di Turco, che hanno annunciato ai loro numerosissimi followers che diventeranno presto marito e moglie! L’amatissimo youtuber ha organizzato una sorpresa speciale per la sua metà, stupendola con una lettera da leggere nel bel mezzo del deserto. Alla fine, la più grande delle sorprese: rigorosamente in ginocchio, Valentino ha regalato un meraviglioso anello alla sua metà, chiedendole la mano. La Tik Toker non ha esitato ha dire di sì al suo grande amore, definendosi la ragazza più felice del mondo e, nelle ore successive, ha mostrato a tutti nelle sue stories il gioiello ricevuto dal suo futuro marito

Felice come la schiera di fan che non hanno perso tempo ad esprimere tutta la loro gioia sotto il posti apparso su Instagram. Una pioggia di cuoricini e messaggi di affetto ha invaso il video condiviso da Bise sul suo canale social: in tantissimi, tra amici e fan, hanno fatto i migliori auguri a questa splendida coppia per l’ennesimo traguardo raggiunto. Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare i nostri auguri di cuore ai futuri marito e moglie e futuri genitori bis.