La cantante si mette a nudo, la confessione inedita rivela il segreto dell’artista

La cantante lascia senza parole i fan ed anche gli haters, rivela qualcosa di difficile da esprimere, ma che rivela sé stessa al 100%.

Spesso anche i fan cadono vittime del pregiudizio, non perché non amino i loro beniamini, ma perché è la stessa società a porre questi ostili limiti. Chi svolge la professione di cantante non si limita a svolgere il suo ruolo, ma rilascia qualcosa che sarà sempre inedito, a volte anche segreti mai confessati. Dietro i testi delle canzoni, la voce impeccabile, e il microfono, c’è un’anima che si mette a nudo. Dalla confessione dell’artista viene fuori uno scenario del tutto inedito.

Conoscere un punto di vista così intimo da parte di una cantante, non è una materia scontata. A volte, gli stessi artisti ci mettono anni per mettersi a nudo, soprattutto nel dire ciò che provano e sentono. La musica può rompere le barriere del mondo, ed una volta riconosciutole il giusto valore, i singoli professionisti riescono a mettersi in gioco senza filtri e censure. La cantante protagonista della notizia di oggi rivela qualcosa che non aveva mai osato confessare al grande pubblico.

La cantante è amatissima dai fan, svela il suo segreto

I limiti sono nella testa di chi li percepisce, al pari di prigioni che spesso bloccano le azioni e mettono paura. Capita di non sentirsi liberi, di aver delle fragilità e sentirsi “frantumati dentro.” Non tutti riconoscono il peso della musica in egual maniera, soprattutto per quello che può garantire e dare. La cantante racconta con parole forti e molto intime, quante volte si è sentita sola e infelice. Un monologo che non deve essere per forza condiviso, ma che alla sua base ha molto di più di quello che si possa pensare.

Pensare oltre i limiti, significa riuscire ad ascoltare davvero. Il senso dell’udito dovrebbe essere raffinato maggiormente per comprendere e capire non solo il suono delle parole, ma anche i significati e tutte le informazioni che si celano dietro. Le parole sono protagoniste del discorso raccontato in piena diretta durante uno degli ultimi appuntamenti del format più pungente che ci sia, Le Iene. La protagonista si mette a nudo per la prima volta, raccontando qualcosa che non aveva mai rivelato.

A mettere a nudo la sua anima è proprio Mara Sattei, nome d’arte di Sara Mattei. Nota già al grande pubblico per la sua partecipazione al talent più seguito di Mediaset, Amici di Maria De Filippi. Ha partecipato alla tredicesima edizione insieme a volti noti come Deborah Iurato che proprio quell’anno ha ottenuto la vittoria. Nata a Fiumicino, ha iniziato al sua carriera muovendo piccoli passi grazie a canali di comunicazione come You Tube nei quali condivideva delle cover. Dopo è arrivata la partecipazione al format, ed ancora l’ascesa con singoli di successo come La dolce vita con Fedez e Tananai.

Nessuno però sa che dietro tanto talento, c’è un grande spirito di sacrificio. E’ una ragazza che ha lottato anche con le sue fragilità, ed è proprio in questo appello fatto ai giovani che vivono questo momento proprio come lei, che vuole raccontare la sua esperienza. Nella sua vita non c’è solo la musica, ma la Fede in Dio: “Chi canta prega due volte e credere in Dio mi ha dato la forza di combattere, di non avere paura. Mi ha fatto sentire amata e mai dimenticata. Un amore che non finisce e non si stanca. Credere mi ha fatto capire chi sono e ha dato delle priorità alla mia vita che vanno oltre le cose materiali”.