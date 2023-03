Johnny Depp, la notizia clamorosa per i suoi fan: nessuno se l’aspettava

Johnny Depp, tutto cambia, ecco la notizia che lascia senza parole, da non crederci. Il fulmine a ciel sereno porta news nel 2023!

Johnny Depp è uno degli attori più amati e conosciuti al mondo, su questo non si discute. Si tratta di un artista poliedrico, perché ha da sempre abbracciato l’arte con la sua sensibilità e tutte le sue abilità. Attore, cantante, musicista e persino regista e produttore cinematografico, quanti altri ruoli è in grado di ricoprire ottenendo tutto questo successo e amore dal pubblico? Non si può non menzionare il caso giuridico che lo ha messo a nudo. L’ex compagna Amber Head ha portato avanti un conflitto che è costato la carriera ad entrambi. Dopo un periodo di silenzio, spunta fuori un retroscena che lascia senza parole.

All’anagrafe John Christopher Deep II, noto a tutti come il mitico Johnny Deep, vanta di una carriera invidiabile iniziata negli anni Ottanta e che dura fino ad oggi. Nel corso del tempo l’attore ha certamente vissuto delle battute d’arresto, ma ha sempre portato avanti con coraggio la sua persona, riconoscendone le fragilità. Ha avuto un’adolescenza avvelenata da droghe e alcool, senza dimenticare la sofferenza vissuta in ambiente familiare.

Tutto questo ha costruito il suo bagaglio di esperienze, seppur a volte lo hanno devastato. Fortunatamente, ha conosciuto un amore grande, quello per l’arte, da sempre la sua salvezza. Musicista dei The Kids, band da lui stesso fondata, inizia giovanissimo ad esibirsi. Poi attore che ottiene una fama internazionale in ruoli che hanno fatto la storia. Amato per l’incredibile estro creativo, si è spento a causa della lotta giuridica combattuta contro l’ex Amber Head. Dopo un silenzio mediatico che ha gelato la scena e fatto preoccupare i fan, la notizia appena divulgata lascia senza parole.

Johnny Deep, nessuno si sarebbe mai aspettato la notizia

La fonte che testimonia l’importante cambiamento nella vita di Johnny Deep è divulgata dal giornale Sun, il quale riporta tutti i passaggi che contraddistinguono la bomba mediatica in atto. E’ lo stesso giornale che lo aveva definito “Picchiatore di mogli” per il caso che lo ha tenuto in tribunale con l’ex Amber Head, ma di cui poi è risultato vincitore. Cade la condanna di violenza domestica, e vince la sua causa: è stato diffamato, e l’ex gli deve risarcire 10,35 milioni di dollari. L’attore è libero, ma il pregiudizio che ha avvolto la sua situazione non è stato facile da gestire.

Dopo tanto dolore, è arrivato il silenzio che fino a pocanzi sembrava aver distrutto la sua carriera. Ma l’amore da parte dei fan non è mai venuto meno. Quasi nessuno ha creduto ai maltrattamenti domestici. Anche tutte le sue ex lo hanno fin dall’inizio sostenuto. Sono stati ammessi i suoi problemi con l’alcol, dovuti soprattutto ad un passato difficile e doloroso, ma mai è stato dichiarato che lui sia stato violento. La conferma della rinascita arriva dal Sun, perché Johnny Deep ritornerà a recitare nel ruolo più amato dell’ultimo decennio, in quello di Capitano Jack Sparrow!

Si vocifera che sia il tema del film che le riprese siano parte di un progetto del tutto top secret! Il titolo dovrebbe essere “a day at the sea”, e il luogo che vedrà consolidarsi il progetto sembra facente parte del Regno Unito. Questo è quello che è trapelato dalla fonte, ma niente è stato confermato in merito allo svolgimento della vicenda. Quello che è certo è che si può dichiarare la rinascita dell’attore, tornerà a rivestire i panni del pirata più amato di sempre.

Bruce Hendricks, è un altro nome noto destinato a tornare. Già produttore delle prime tre pellicole, tornerà a dirigere la saga nelle vesti di produttore esecutivo. La notizia è sensazionale, perché molti marchi volevano allontanarsi dalla figura dell’attore, ma la sua lotta lo ha portato alla ripresa: tutti rivogliono Johnny, i fan non hanno mai dubitato!