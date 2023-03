Kate Middleton, cosa c’è nella sua dieta: come fa ad essere sempre in forma

Come fa Kate Middleton ad essere sempre in forma? Qual è il suo segreto? Uno dei motivi è sicuramente la sua dieta, ecco cosa mangia ogni giorno la futura regina d’Inghilterra.

La Principessa del Galles è uno dei personaggi più amati dal popolo britannico. Secondo alcuni recenti sondaggi, infatti, Kate Middleton sarebbe il reale più apprezzato, davanti a suo marito. La morte della Regina Elisabetta ha fatto in modo che diventasse proprio lei la donna più apprezzata della Royal Family. Catherine ha da tempo sostituito Meghan Markle nel cuore degli inglesi, anche se in passato non era così.

Fino a qualche anno fa, l’ex attrice statunitense era la preferita dagli inglesi, poi c’è stato l’addio alla Gran Bretagna e le cose sono cambiate. Kate appare in pubblico sempre sorridente, elegante ed in gran forma. Ma come fa ad essere sempre così impeccabile? È evidente che la futura regina d’Inghilterra si prenda cura del suo corpo da diversi anni, ma il segreto del suo successo è l’alimentazione.

La dieta che segue ha incuriosito molti inglesi ed è diventata oggetto di discussione all’interno di diversi talk show televisivi e radiofonici. Tutti vogliono essere come Catherine Middleton perché rappresenta la faccia pulita, onesta e semplice della Royal Family. Anche la sua dieta è così semplice o potrebbe riservare qualche sorpresa? Tra poco avrai la possibilità di scoprirlo.

Ecco cosa mangia ogni giorno Kate Middleton

Ogni volta che si presenta ad un evento pubblico, Kate Middleton appare sempre raggiante e sorridente. Se scorriamo la sua pagina Instagram, ci rendiamo conto di quanto sia rimasta identica nel corso di tutti questi anni. Sembra una ragazzina, eppure ha da poco compiuto 41 anni. Se ne sono accorti anche i presenti alla prima mondiale di No Time To Die alla Royal Albert Hall di Londra. Qual è il suo segreto?

Nonostante i tre figli, Kate continua a indossare una taglia 38. Tutto merito di una dieta ricca di proteine e quasi totalmente priva di carboidrati. Si chiama Dukan Diet e prevede tante verdure e zuppe, oltre ad almeno due spuntini al giorno a base di frutta fresca e burro di noci. Inoltre, la Principessa del Galles effettua almeno venti minuti al giorno di yoga, nuoto o cardio.

A colazione, la moglie di William ama fare un frullato verde, per poi mangiare cibi crudi o freddi a pranzo, come ad esempio il gazpacho o l’insalata di anguria. Nonostante non sia vegetariana, Catherine non mangia molta carne, soprattutto di giorno. A cena, la Duchessa di Cambridge limita al minimo il consumo di carboidrati, concedendosi ogni tanto un piatto di pasta, ma solo in occasioni di eventi importanti.