Mare fuori, cosa accadrà con Ciro Ricci nella quarta stagione? Adesso è ufficiale

Mare fuori ha avuto un successo pazzesco, ma tutti si chiedono la stessa cosa: il personaggio di Ciro Ricci ci sarà nella quarta stagione? Adesso siamo finalmente in grado di dare una risposta definitiva.

Mare fuori è una fiction Rai che ha avuto un successo incredibile, superando addirittura i 100 milioni di visualizzazioni streaming sulla piattaforma Rai Play. Numeri incredibili per uno show che, almeno all’inizio, qualcuno aveva bollato come la brutta copia di Gomorra, ma la verità è completamente diversa. Mare fuori è una storia piena d’amore e prova ad evidenziare il lato buono di alcuni ragazzi che hanno commesso degli errori in gioventù.

Ambientato nel carcere minorile di Nisida, è in realtà girato negli spazi di proprietà della Marina Militare di Napoli. Uno dei protagonisti è Ciro Ricci, interpretato da Giacomo Giorgio. Si tratta di un personaggio molto controverso perché è il vero cattivo della storia, figlio di un boss della camorra, in carcere per omicidio ma, al momento della morte, tira fuori tutta la sua umanità.

Ma Ciro è davvero morto? Nel web gira una foto che potrebbe essere vera, anche se lo stesso attore, nel corso di una recente intervista concessa a Fanpage, non ha confermato o smentito niente. Adesso possiamo provare a dare una risposta ad un quesito che tutti i fan della fiction si stanno ponendo da quando è andato in onda il finale della terza stagione: Ciro tornerà nel prossimo capitolo? E soprattutto, è davvero sopravvissuto all’accoltellamento di Filippo? Tra poco avrai tutte le risposte che stai cercando.

Mare fuori: Ciro torna nella quarta stagione?

La terza stagione di Mare fuori termina con un finale misterioso: Rosa e Carmine si incontrano in segreto ma don Salvatore, padre di Rosa e boss della camorra, li ha seguiti e chiede alla figlia di fare una scelta: ammazzare suo padre o il suo amante, appartenente ad una famiglia avversaria. La versione contemporanea di Romeo e Giulietta termina con uno sparo, ma non si sa ancora chi sia stato ferito o, addirittura, ammazzato.

Secondo alcune indiscrezioni, supportate da una foto che gira nel web, lo sparo sarebbe partito dalla mano di Ciro. Ma come è possibile se questo personaggio è morto? Sembra proprio che la foto appartenga ad un finale alternativo, che probabilmente non prevedeva la morte del figlio del boss, presente nella terza stagione in alcuni flashback, utili a ricostruire la trama di più di un episodio.

Ivan Silvestrini, regista della fiction, ha confermato la presenza del personaggio di Rosa Ricci anche nella quarta stagione, senza specificare nulla sul futuro di Ciro. Ancora non si sa se il personaggio interpretato da Giacomo Giorgio sarà “resuscitato” dai produttori o se apparirà in alcuni momenti legati al passato, proprio come è successo nella terza stagione. Le riprese della quarta stagione sono previste in estate, mentre i primi episodi dovrebbero andare in onda all’inizio del 2024. Non resta che aspettare, ognuno con le sue speranze, per capire se Ciro ci sarà oppure no.