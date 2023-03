Qui aveva 5 anni, oggi ne ha 72 ed è protagonista assoluta in tv: la riconoscete?

Riconosci questa bambina? All’epoca di questo scatto aveva appena cinque anni. Oggi è cresciuta, è molto famosa ed è sempre in tv. Guardala bene, quello sguardo non ti dice niente?

Guarda bene questa foto, non la riconosci? Eppure lo sguardo è rimasto identico, nonostante lo scatto risalga a diversi decenni fa. Questa fotografia, infatti, è stata scattata nel lontano 1955, quando la nostra protagonista aveva appena cinque anni. Oggi è cresciuta, ne ha 72 ed è uno dei personaggi più famosi della televisione italiana. Davvero non l’hai ancora riconosciuta? Allora proveremo a darti qualche piccolo indizio.

Come abbiamo già detto, questa bambina è diventata una star della tv, molto amata dal pubblico e seguita da tutte le generazioni. Questa signora, infatti, ha quasi due milioni e mezzo di follower su Instagram ed è molto apprezzata dai suoi perché riesce sempre ad essere empatica, soprattutto quando intervista i suoi ospiti. La vediamo spesso in televisione, ma soltanto un giorno alla settimana.

Adesso hai capito sicuramente, non c’è alcun dubbio. Stiamo parlando della regina della domenica, la donna che entra nelle case degli italiani ogni sette giorni, regalando attimi di gioia, commozione e leggerezza. Se ancora non hai capito di chi si tratta, scorri il testo verso il basso e scoprirai chi è questa bambina e qual è il suo mestiere oggi.

Questa bambina è una star della tv italiana: la regina della domenica

È impossibile che tu non abbia capito di chi si tratta, ma vogliamo comunque essere precisi: la bambina che vedi nella foto è Mara Venier e questo scatto risale a quando la conduttrice televisiva aveva appena cinque anni. È stata proprio lei a postare questa foto sui social network per sottolineare la somiglianza con suo nipote, che oggi ha più o meno la stessa età di quella che aveva lei all’epoca della foto.

“Avrò avuto 5 anni ed ero una bambina felice”, ha scritto l’ex compagna di Renzo Arbore su Instagram, “Mai avrei pensato di avere una vita così intensa. Comunque assomiglio a Claudietto o è una mia suggestione?”. La presentatrice è nata a Venezia il 20 ottobre del 1950, anche se si è trasferita a Roma per questioni professionali molto giovane. È proprio dagli studi Rai della capitale che va in onda Domenica In, il programma televisivo che le ha permesso di farsi amare così tanto dagli italiani.

La sua prima partecipazione a questo show domenicale, infatti, risale al 1993. Sono passati vent’anni dal suo debutto a Domenica In e oggi Mara Venier riesce ancora a conquistare il pubblico. Nonostante la concomitanza con diversi eventi sportivi, Domenica In colleziona spesso numeri da record. Mara è tornata alla conduzione del programma nel 2018 e non sembra avere alcuna intenzione di andare in pensione.