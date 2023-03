Il gesto fa discutere, Royal Family: cos’è successo stavolta

Ancora polemiche all’interno della Royal Family. Un gesto ha scatenato le polemiche e le parti non sembrano volersi calmare. Ecco cosa è successo nella famiglia reale più famosa del mondo

Dopo la morte della Regina Elisabetta, avvenuta l’8 settembre dello scorso anno, sembrava che nella Royal Family fossero terminate le polemiche, ma non è così. Il libro pubblicato dal Principe Harry, intitolato Spare (rincalzo, con un chiaro riferimento al suo ruolo all’interno della monarchia britannica) ha nuovamente fatto finire Buckingham Palace sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo.

E non è tutto, i tabloid inglesi si stanno nuovamente scatenando a causa di un gesto che non è passato inosservato e che ha sorpreso moltissime persone. Non tutti hanno preso bene questo genere di comportamento e, nelle ultime ore, le trasmissioni televisive e radiofoniche britanniche non parlano di altro. Quello che è successo non ha scusa ma, forse, si può perdonare.

A dire il vero, l’argomento è molto delicato. L’opinione pubblica è abbastanza divisa. Da un lato ci sono quelli che potrebbero provare a tollerare questo genere di comportamento, dall’altro chi non riuscirà mai a perdonarlo. Chi ha ragione? È impossibile dare una risposta a questa domanda, ma cosa è successo in Gran Bretagna di così importante? La Royal Family è di nuovo in difficoltà e il Re Carlo non sa proprio cosa fare.

Il gesto di Camilla nei confronti di Carlo: è un linguaggio in codice?

Gyles Brandreth è un ex membro del Parlamento del Regno Unito ed è uno stimato autore di romanzi e saggi. Nel suo ultimo libro, intitolato Elizabeth, parla di alcuni messaggi in codice di Camilla nei confronti di Carlo. In realtà, anche il sovrano li utilizza durante gli incontri pubblici. Il re d’Inghilterra e sua moglie hanno trovato un modo alternativo per comunicare anche quando si trovano nel bel mezzo di un evento.

Ad esempio, Camilla tira il retro della giacca di Carlo quando si attarda a parlare con qualcuno e i tempi iniziano a diventare troppo stretti. In questo modo, il re capisce che è arrivata l’ora di stoppare quella conversazione e passare al prossimo ospite. In base alla forza dello strappo, Carlo comprende se ha ancora qualche minuto o se deve immediatamente abbandonare l’ospite e dedicarsi ad altre attività.

La regina consorte è solita calmare suo marito quando ha dei problemi improvvisi, come la famosa scena della penna che non scriveva. In quel caso, Camilla è immediatamente corsa in soccorso del Re Carlo, lo ha calmato ed ha cominciato a firmare da sola gli altri documenti. Anche la Regina Elisabetta aveva una gestualità ‘segreta’. Quando spostava la borsa da un braccio all’altro, i membri del suo staff capivano che la conversazione in corso doveva terminare immediatamente.