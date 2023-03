Simona Ventura, spunta il retroscena su Maria De Filippi: tutti commossi

Simona Ventura in un’intervista ha svelato un retroscena su Maria De Filippi: quello che ha raccontato lascia tutti commossi.

Simona Ventura quando deve dire una cosa non si tira mai indietro e in queste ore hanno avuto non poco sviluppo alcune sue dichiarazioni in cui ha parlato di Maria De Filippi ma anche di Alfonso Signorini. La conduttrice ha infatti espresso apertamente il suo parere in un’intervista rilasciata al magazine Tag24. Ha concentrato l’attenzione prima sul famoso giornalista e quindi sul programma che da circa quattro edizioni porta avanti con grande successo.

Ha parlato del Grande Fratello Vip dicendo che oggi, in casa, come concorrenti, non ci sono più i nomi forti di una volta, quelli con grandi carriere alle spalle. Proprio per questo Signorini sta facendo un grande lavoro e con risultati straordinari. Ha fatto a quest’ultimo i suoi più sinceri complimenti: “Alfonso è veramente bravo perché è riuscito a creare delle dinamiche interne con pochissimo“. Ha però voluto soffermarsi su un punto importante riguardo al format.

Simona ha messo sul tavolo il fatto che il reality è arrivato alla sua 23esima edizione e che secondo il suo parere necessita di un cambiamento: “I reality cambiano e il futuro lo vedo registrato, tipo Temptation Island, per intenderci”. Dopo aver lasciato delle belle parole per il conduttore ha avuto un pensiero anche per Maria De Filippi, svelando un retroscena di cui nessuno era a conoscenza.

Simona Ventura svela un ‘retroscena’ su Maria De Filippi: ecco cosa ha raccontato

Simona Ventura nel corso dell’intervista al magazine Tag24 ha raccontato che cosa ha fatto per lei Maria De Filippi. Ha spiegato che sarà sempre riconoscente alla conduttrice di Amici: “Le sarò sempre riconoscente. Mi ha fatto lavorare in un momento molto difficile della mia carriera, le sono molto vicina”. Ha raccontato che quando era in Rai e Maria in Mediaset tra di loro c’è sempre stata un’amicizia sincera che non si è mai spezzata nonostante i rapporti professionali con aziende diverse.

La conduttrice ha anche parlato della scomparsa di Maurizio Costanzo. Ha specificato che questa è una mancanza grave ma sa che la sua collega ha una forza incredibile: “Credo che lei sia il simbolo di una generazione, anche nella frase che ha detto del tornare a lavorare”. Frase che Maria De Filippi ha pronunciato quando è rientrata a lavoro, dopo qualche giorno dalla morte del giornalista, nella puntata di Amici che vedremo in onda domenica 12 marzo 2023. Simona ha inoltre avuto parole preziose per Costanzo.

Sempre nell’intervista, ha riferito che con lui era possibile parlare di qualsiasi argomento, perché aveva una conoscenza immensa, un patrimonio intellettuale che non appartiene a tutti. Ha poi spostato l’attenzione su quanto successo al suo funerale, dove a dargli l’ultimo saluto sono arrivate migliaia e migliaia di persone da tutta Italia: “Lui è un giornalista straordinario, con un’ironia incredibile e una cultura pazzesca”.