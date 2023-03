Vite al limite, scioccante decisione del dr Nowzaradan: la situazione è terribile

La decisione che ha preso il dottor Nowzaradan ha scioccato tutti. Ecco cosa è successo nel corso di Vite al limite, i telespettatori non credevano ai propri occhi.

Vite al limite è un programma molto seguito da un pubblico di diverse generazioni. Piace soprattutto ai grandi, ma attira l’attenzione dei più piccoli, soprattutto quando i pazienti che vengono intervistati sono ancora molto giovani. Il programma va in onda da dieci anni in Italia su Real Time ma è un format statunitense. In ogni episodio vediamo persone obese che provano a ridurre il proprio peso attraverso l’installazione di un bypass gastrico.

Il vero protagonista del programma è Younan Nowzaradan, un chirurgo iraniano che vive e lavora negli Stati Uniti d’America da tantissimi anni ormai. Il medico, infatti, lavora ed opera presso l’istituto di chirurgia bariatrica di Houston e collabora anche con altre strutture locali. Nel corso dell’ultimo episodio di Vite al limite, Nowzaradan è stato costretto a prendere una decisione che ha decisamente spiazzato il pubblico.

Non era mai successo nulla di simile, ma questa volta il chirurgo di origini iraniane è stato costretto a fare una scelta controversa. La paziente di questo episodio è Seana Collins, anche lei obesa da tempo, ma con alcune problematiche in più. Qual è stata la decisione del dottor Nowzaradan? Tra poco avrai la possibilità di scoprire tutta la verità su questa storia molto spinosa.

Vite al limite, la decisione del dottor Nowzaradan

A volte capita che i pazienti di Vite al limite abbiano problemi con l’obesità a causa di altre patologie, come quelle di tipo psicologico. In questi casi, il dottor Nowzaradan prova a muoversi sempre con molta calma, per evitare di creare ulteriori problemi ai pazienti. In uno degli ultimi episodi abbiamo assistito alla messa in onda della storia di Seana Collins, una ragazza di 22 anni che aveva raggiunto i 300 chili.

Durante l’infanzia, Seana aveva subito atti di bullismo da parte dei suoi coetanei e aveva cercato rifugio nel cibo. Durante il percorso nella clinica del Texas, la ragazza non ha mai fatto dei passi in avanti e non è riuscita a seguire la dieta che le è stata assegnata. Ad ogni controllo, la Collins non riusciva mai a perdere peso. Proprio per questo motivo, il chirurgo iraniano ha dovuto prendere una decisione controvoglia.

Dopo aver provato in tutti i modi ad aiutare la ragazza, il dottor Nowzaradan è stato costretto a negarle l’intervento. Sarebbe stato troppo pericoloso sottoporla ad un intervento chirurgico senza convincerla a cambiare dieta. A malincuore, il chirurgo ha respinto la giovane donna, della quale oggi non si sa niente. Non sappiamo come stia Seana perché non ha profili social e pare si sia isolata da tutti i suoi conoscenti.