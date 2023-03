Royal Family, William e Kate: cosa adorano mangiare i loro figli, retroscena particolare

La Royal Family continua a regalare curiosità ogni giorno. Sai cosa piace mangiare ai figli di William e Kate? La risposta ti lascerà senza parole.

William e Kate sono noti per aver dato ai loro figli un’educazione rigorosa ma, nello stesso tempo, libera. I Cambridge hanno sempre preferito assecondare le passioni dei propri figli, soprattutto negli ultimi anni. I tre bambini, infatti, iniziano a fare grandi e ognuno ha dei gusti diversi dall’altro. Tutti e tre sono appassionati di cucina e sembra che amino preparare dei piatti insieme alla madre durante il tempo libero.

Proprio per questo motivo, il futuro re d’Inghilterra e sua moglie hanno sempre provato ad assecondare i gusti culinari dei tre bambini, insegnandogli comunque a mangiare tutto. George, Charlotte e Louis hanno dei gusti raffinati, ma amano anche il cibo che si trova in un normale fast food. Sono pur sempre dei ragazzini, anche se sono cresciuti in un ambiente ovattato e sicuramente più protetto rispetto ai loro coetanei.

Sai quali sono le pietanze che i tre principini amano mangiare? Alcune di esse sono particolarmente curiose e Kate si diverte a prepararle proprio insieme a loro, come possiamo vedere anche attraverso alcuni scatti recenti pubblicati su Instagram. I gusti a tavola dei tre figli di William e Catherine sono davvero divertenti, ecco cosa mangiano di solito.

William e Kate: ecco la dieta che seguono i loro tre figli

Un vero principe comincia sempre la giornata con una colazione importante ed è per questo motivo che i figli di William e Kate amano mangiare frutta e cereali quando si svegliano. Al rientro da scuola, George, Louis e Charlotte mangiano spesso un piatto di pasta fatta in casa con il formaggio. Kate Middleton ha dichiarato durante un evento pubblico di aver cucinato spesso questo piatto ai propri figli. A volte si fa aiutare proprio da loro: “Uno mescola la farina, l’altro mette il latte e l’ultimo aggiunge il burro”.

E poi non può mancare la carbonara: sembra che i tre bambini ne vadano ghiotti, come ha confermato anche Aldo Zilli, uno chef famoso che ha organizzato spesso degli incontri tra William e alcuni senzatetto. Pare che la carbonara sia il piatto preferito del Principe George: “Se George ha la mia carbonara, non ne avrà mai un’altra”, ha detto Zilli in una recente intervista ad una radio britannica.

Kate Middleton ha rivelato in passato di aver sempre avuto la passione per i curry, soprattutto quelli vegetali. Pare che Charlotte sia una grande amante di questo piatto, mentre gli altri due fratelli non sono dello stesso avviso, non avendo alcuna passione per i cibi piccanti. Sembra che anche William non apprezzi molto i cibi speziati, ma Kate deve accontentare tutti, quindi ogni tanto bisogna accontentare anche la piccola Charlotte.