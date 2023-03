Ilary Blasi, il gesto che nessuno si aspettava: neanche Totti e Noemi

Il gesto inaspettato di Ilary Blasi impedirebbe a Francesco Totti di realizzare il suo desiderio: l’indiscrezione.

Dopo quasi un anno di assenza sul piccolo schermo Ilary Blasi si prepara a tornare in tv. E, con ogni probabilità, lo farà prima dell’inizio della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Come ogni anno, prima del debutto del reality, la conduttrice dovrebbe essere ospite di Verissimo, dalla sua amica e collega Silvia Toffanin.

Secondo Dagospia Ilary non rinuncerà a lasciarsi intervistare anche quest’anno, nonostante il desiderio di tenersi il più lontano possibile dal gossip. Non si parlerà, quindi, della rottura con Francesco Totti e del suo nuovo amore con l’imprenditore tedesco Bastian Muller? Staremo a vederlo, nel frattempo è trapelata una nuova indiscrezione che riguarda proprio la separazione tra l’ex letterina e il Pupone. Un‘indiscrezione lanciata dal settimanale Nuovo, che parla di un vero e proprio sogno infranto per Francesco Totti, che avrebbe dovuto fare i conti con un ostacolo che ha a che fare proprio con Ilary. Ecco cosa si legge sul settimanale.

Ilary Blasi e il gesto che avrebbe fatto saltare i piani di Francesco Totti

Una notizia che sconvolse tutti, quella arrivata la scorsa estate attraverso due comunicati distinti. La favola d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti si è interrotta dopo venti anni insieme. Un amore immenso, dal quale sono nati tre splendidi figli, ma che non ha avuto lieto fine. Oggi nella vita dei due ex ci sono nuovi partner, con i quali entrambi sono usciti allo scoperto. In primis l’ex capitano della Roma, sempre più innamorato della sua Noemi Bocchi, che, come rivela Nuovo, sarebbe pronto a sposare. Se non fosse per un ‘intoppo’.

Secondo quanto si legge su Nuovo, una fonte avrebbe raccontato che Francesco Totti “avrebbe sposato Noemi a breve, se non ci fosse stato questo intoppo. Chiudere con Ilary il prima possibile era il suo intento“. A quanto pare, proprio la mancata concessione della separazione da parte della conduttrice avrebbero fatto saltare le nozze tra Totti e la sua nuova metà: secondo il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, l’ex calciatore sarebbe pronto a portare la sua Noemi all’altare.

Nozze che a questo punto sarebbero soltanto rimandate, ma l’accordo tra i due ex non sembra essere così vicino. Nel corso di questi mesi i legali degli ex coniugi hanno lavorato per raggiungere una soluzione amichevole, ma saltata la separazione consensuale Totti e Ilary si ritroveranno in tribunale a Roma il prossimo martedì 14 marzo. Data in cui è stata fissata la prima udienza per la separazione giudiziale e che potrebbe segnare l’inizio di una battaglia legale lunghissima.