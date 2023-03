Laura Pausini ospite di un famoso programma si è lasciata andare ad una confessione molto intima: che cosa ha svelato la cantante.

Laura Pausini è una delle cantanti più amate non solo in Italia dove ha esordito quando era giovanissima ma anche all’estero. Infatti, in questi anni, la sua voce ha superato i nostri confini ed è arrivata in moltissimi paesi del mondo. Proprio quest’anno ha festeggiato i 30 anni di carriera con una maratona live suddivisa in tre performance in due continenti e tre città diverse.

La cantante ha svelato ogni cosa sul suo canale instagram partendo dagli inizi del suo percorso professionale: “Il 27 febbraio 1993 avevo 18 anni e ho vinto il Festival di Sanremo nelle nuove proposte con la mia canzone La solitudine”, ha scritto. Ha spiegato che tutti coloro che da allora la seguono sono entrati nella sua vita e che adesso è arrivato il momento di ricevere una sorpresa da parte sua. Per questo ha organizzato un grande evento per ringraziare tutti di questo tempo insieme.

Di recente proprio la cantante è stata ospite del programma spagnolo El Horminguero. Intervistata dal conduttore ha risposto ad alcune domande non solo sulla sua carriera ma anche molto private. Nel corso della chiacchierata ha così svelato con schiettezza e senza nascondersi un ‘retroscena’ molto intimo: ecco che cosa ha confessato apertamente l’artista.

Laura Pausini è stata ospite del programma spagnolo El Horminguero. Durante l’intervista ha parlato della sua carriera ma non sono mancate parole anche sulla sua vita privata. Incalzata dal conduttore Pablo Matos ha risposto ad alcune domande e una in particolare ha avuto grande sviluppo. Quest’ultimo le ha chiesto: “Hai mai usato contraccettivi rimasti in borsa dopo aver chiuso una precedente relazione?”, e la risposta di Laura è stata chiara.

Ha confessato di aver fatto l’amore soltanto con tre persone. Con tutti ha avuto una relazione. Infatti ha ammesso di non riuscire ad essere una donna da una sola avventura ma di immergersi sempre nei legami. Ha spiegato di non aver mai fatto sesso con un uomo conosciuto il primo giorno: “Nella mia vita ho fatto l’amore solo con tre persone. Ho sempre voluto mettere su famiglia e non ho mai avuto avventure di una notte”.

Laura Pausini ha così fatto sapere di aver avuto tre relazioni importanti. Dal 2005 è legata al chitarrista Paolo Carta. Nel 2013 sono diventati genitori di una bambina che hanno deciso di chiamare Paola. Come hanno spiegato il nome della primogenita è l’unione dei loro nomi: Pao da Paolo e La da Laura. Oggi formano una famiglia felice e bellissima, e spesso, proprio la cantante, pubblica scatti personali sul suo seguitissimo canale instagram.