“Maria mi preoccupa”: parla il miglior amico di Maurizio Costanzo

Maria De Filippi preoccupa il miglior amico di Maurizio Costanzo. Dietro la forza si nasconde qualcosa che allarma le persone a lei vicine.

Il mondo della televisione e tutto il popolo italiano piangono la morte di Maurizio Costanzo, manifestare vicinanza a Maria De Filippi è il minimo. La conduttrice sta affrontando una nuova fase della sua vita, è diventata vedova. Il punto è che diventarlo di un personaggio così amato, benvoluto, ed importante per l’intera comunità, non è qualcosa che viene affrontato e vissuto facilmente. Per cui c’è chi la conosce nel privato, ed ha notato di qualcosa che è davvero preoccupante. I fan sono in allarme, la dichiarazione lascia con l’amaro in bocca.

Maria De Filippi ha perso il marito lo scorso 24 febbraio, in seguito alle complicazioni di un intervento di routine dovuto al diabete, patologia di cui soffriva ormai da tempo. L’età, gli acciacchi e tutto quello che ha passato, sono stati complici di una fine di cui nessuno avrebbe voluto venire a conoscenza, ma che prima o poi sarebbe arrivata. Rendere immortale Maurizio Costanzo è però possibile, non per la mera esistenza terrena, ma per quello che ha lasciato in eredità.

Molto di quello che ha donato ai posteri non si percepisce subito, perché tanti non sanno che se alcuni volti televisivi sono quello che sono, è grazie a lui. Ha plasmato la televisione in termini moderni, ed ha sempre dato il massimo. Maria riconosce questo, soprattutto perché lo ha vissuto in prima persona. Dietro tanta gratitudine però c’è un grande dolore che preoccupa l’amico intimo della coppia. Lancia l’allarme, non può passare inosservata una situazione del genere.

Maurizio Costanzo e Maria: retroscena dell’amico più caro

La dichiarazione in questione racconterebbe dei retroscena più che inediti, soprattutto legati alle ultime fasi di vita del giornalista. Il dolore maggiore sarebbe proprio racchiuso nel momento in cui Maria De Filippi ferma al capezzale di Maurizio Costanzo, avrebbe mostrato un lato inedito di sé, quasi sconvolgente. Sempre a modo, gentile e composta, anche lei si è lasciata andare ad un dolore tremendo. Giorgio Assumma è l’amico intimo della coppia, ed ha rivelato tutto in un’intervista al settimanale Nuovo.

Racconta dell’amicizia rispettosa e quotidiana di un ateo, Maurizio, e di un fervente credente, sé stesso. Uniti da un dialogo reciproco, è accorso subito quando ha saputo che le sue condizioni erano sempre più gravi. Oltre agli aneddoti, lancia l’allarme sulla condizione di Maria De Filippi, la vede devastata. Sta male dentro, e non lo dà a vedere. Si immerge nel lavoro, mentre il dolore le distrugge l’animo da dentro. Ecco le parole di Assumma, sono devastanti.

“Chi mi preoccupa è Maria: dietro l’apparente distacco, nasconde un’emotività profonda, come ho capito quando l’ho vista soffrire per la perdita dei genitori. Può sempre contare sul sostegno del figlio Gabriele e sulla valvola di sfogo del lavoro, ma avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente.”

Infatti, la preoccupazione non concerne eredità tra figli e mogli, e quant’altro, ma proprio la condizione di salute mentale di una donna che non si ferma mai. Essere forti non è facile, è un pregio sì, ma non è detto che venga portato avanti senza sacrifici. Ricorda anche l’ultimo momento in cui ha sentito parlare Maurizio. La figlia Camilla gli ha chiesto di intonare l’Ave Maria, lui ha iniziato, ma poi le ha detto di continuare lei a pregare per lui, perché non ce la faceva più. Dopo poco tempo, è volato in cielo con a fianco le persone care.