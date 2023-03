Carolyn Smith, chi è e cosa fa nella vita suo marito

Carolyn Smith è un personaggio amatissimo dal pubblico di Ballando con le Stelle, ma dietro una donna speciale… c’è un uomo da record!

La giudice internazionale più amata di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith è un punto di riferimento per i telespettatori. La storica giurata del programma più longevo di Rai 1 è così seguita proprio per la sua bravura e luminosa personalità. E’ una campionessa di danze latino-americane, ma la vita non è stata affatto facile. La malattia che l’ha colpita ne ha segnato una battuta d’arresto, ma dopo tante sofferenze, ha trovato il modo per andare avanti. Accanto a lei un uomo sensibile, le ha dato sostegno e forza nei momenti peggiori: la storia del loro amore è toccante e del tutto inedita.

Per chi non fosse aggiornato, la ballerina scozzese Carolyn Smith non è solo la giurata più seguita del format condotto dall’iconica Milly Carlucci. Si tratta di una campionessa di grande professionalità nello scenario internazionale. A soli 15 anni vince i campionati europei di balli latino americani, ma la strada prevede un’ascesa senza precedenti, soprattutto in Italia. Si trasferisce nel 1982 dopo essersi sposata con un collega torinese, ma non è lui la fiamma di cui parleremo oggi. La ballerina e coreografa ha una storia intensa, sia per l’amore, che per lo “sconosciuto” con il quale è stata costretta a ballare: il male che l’ha colpita.

Carolyn Smith e la sua dolce metà, ecco chi è

Lo “sconosciuto” in questione, ha il nome di tumore al seno maligno. Nel 2017 ha infatti scritto un libro dal titolo Ho ballato con uno sconosciuto, nel quale affronta e ripercorre le fasi della malattia, ma soprattutto la lotta che ha condotto e porta avanti con energia. Non è una mistificazione della patologia, ma si tratta di un racconto che riporta le fragilità e il dolore che stanno dietro il tumore, senza dimenticare che l’obiettivo più grande è mantenere un atteggiamento propositivo di rinascita.

Al suo fianco c’è stato un uomo che non l’ha mai fatta sentire da meno. Dal profilo Instagram ufficiale della ballerina è possibile constatare che siano una coppia molto affiatata, ma nonostante ciò mantengono un certo riserbo. Tra uno scatto e l’altro è però possibile scoprire chi è il suo uomo e di cosa si occupa. Il nome del suo secondo marito è Ernestino Michielotto. Sono sposati dal 1997, nonostante si conoscessero già dal 1991, ma il precedente matrimonio ha complicato le cose.

Carolyn Smith avrebbe dovuto prima divorziare, obiettivo raggiunto solo in seguito alla loro conoscenza e alla nascita di un amore solido ed indistruttibile. Ernestino Michielotto è poi vicino al mondo della moglie, perché anche lui è un ballerino apprezzato nello scenario nazionale. Nonostante ciò, non si sa altro su di lui. E’ possibile dedurre dai festeggiamenti sul profilo ufficiale di IG che sia nato il 18 febbraio, ma non si conosce l’anno. Sotto il segno dell’Aquario, Ernestino è il compagno di avventure Carolyn. Vivono a Vigonza, Padova, e con loro ci sono i due yorkshire Sir Scotty e Lady BB.