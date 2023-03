GF Vip, decisione clamorosa: “Vado in vacanza…”, non sarà in studio

GF Vip, la decisione è del tutto inaspettata: in queste ore ha fatto sapere sui social che non sarà in studio, cosa sta succedendo.

Il Grande Fratello Vip sta per giungere al termine. La finale andrà in onda il 3 aprile 2023 e scopriremo chi dopo circa 8 mesi sarà il vincitore. Questa edizione, la quarta consecutiva condotta da Alfonso Signorini, sta riscuotendo non poco successo. Infatti quanto accade in puntata e durante la settimana cattura l’attenzione dei telespettatori. Succede perché ogni volta il tema affrontato apre non poche questioni.

In particolare nelle ultime settimane ci sono state inaspettate decisioni che hanno spiazzato il pubblico. Prima della precedente puntata in cui abbiamo saputo della squalifica di Edoardo Donnamaria, Signorini aveva lasciato ai concorrenti parole molto forti accusandoli di avere da tempo un atteggiamento scorretto. Secondo il parere del conduttore ma anche di chi segue il programma, molti gesti sono spesso eccessivi e anche il linguaggio non è proprio limpido.

Per questo, sono state prese scelte drastiche come quella, sembrerebbe di Pier Silvio Berlusconi, di cancellare una puntata del reality, in cui venivano usati toni e atteggiamenti inappropriati, dall’applicazione mediaset play. Inoltre sono stati apportati dei cambiamenti in casa ma anche nello studio, dove qualcuno dalla precedente diretta, non è presente.

Gf Vip, la decisione spiazza il pubblico: non sarà presente in studio

Dopo gli ammonimenti di Alfonso Signorini nei confronti dei concorrenti per il loro comportamento poco corretto, sono state prese delle decisioni importanti. Prima fra tutte la squalifica di Edoardo Donnamaria. In casa ma anche in studio c’è stata una vera e propria rivoluzione. Infatti, nelle ultime dirette, non erano presenti gli ex protagonisti eliminati al televoto ma non solo loro. Carmen Russo, coreografa dei balletti del GF VIP Night, ha fatto sapere della sua assenza, spiegando ogni cosa sui social.

In una storia instagram la ballerina ha rivelato che a causa di alcune restrizioni ha pensato bene di prendere una pausa. Infatti, dato che ai vipponi è stata tolta, almeno per il momento, la possibilità di stare seduti durante la puntata, il suo ruolo non serve: “Diciamo che sono un po’ in vacanza, nel senso che i vipponi non vanno più in studio, perché ci sono state un po’ di restrizioni…”, ha spiegato. Ha fatto sapere quindi non permettono ai vecchi concorrenti di fare lo show.

Per questo motivo anche lei, che è la coreografa, ha preso una settimana di ‘ferie’: “Anche la prossima forse, non lo so“. Carmen ha quindi svelato che gli ex vipponi non sono stati più inviatati in puntata e di conseguenza anche il suo show finale, senza i protagonisti, è stato momentaneamente messo in pausa. Non sappiamo se nelle prossime puntate tutto tornerà come prima o la Mediaset continuerà a percorrere questa linea, a causa dell’atteggiamento dei concorrenti ritenuto sopra le righe.