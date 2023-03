Ambra Angiolini ha un nuovo amore, sapete di chi si tratta? Lo conosciamo benissimo

Ambra Angiolini ha un nuovo amore? Si tratterebbe proprio di lui: un volto noto della tv che conosciamo benissimo

La fine della storia con Massimiliano Allegri era stato uno dei titoli delle cronache rosa che aveva visto protagonista nel 2021 Ambra Angiolini. Ad oggi però, l’ex volto del programma Non è la Rai sembra aver tagliato fuori dalla sua vita lo scabroso passato per concedersi leggerezza e felicità al fianco di un altro uomo: il suo nuovo amore.

Ad oggi, i due sarebbero stati visti insieme. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei due, ma sembrerebbe che siano una vera e propria coppia, almeno stando agli scatti catturati da Diva e Donna. Ma di chi è il volto misterioso al fianco di Ambra Angiolini? Si tratta di un personaggio che abbiamo conosciuto e già visto in tv in altre serie televisive e che in questa stagione ritornerà sul piccolo schermo proprio al fianco della Angiolini. Curiosi di scoprire di più?

Ambra Angiolini ha un nuovo amore? I due sono stati visti insieme

Sebbene a fine estate 2022 si fosse parlato di un flirt fra Ambra Angiolini e l’attore Francesco Scianna, le ‘voci di corridoio’ giunte sui due non hanno visto una loro prosecuzione. Oggi al suo fianco ci sarebbe un’altra persona.

Sembrerebbe invece aver trovato l’amore al fianco dell’attore Andrea Bosca. Alcuni scatti raccolti e pubblicati dal settimanale Diva e Donna hanno ritratto i due in compagnia in atteggiamenti intimi. Baci e carezze fra i due toglierebbero ogni dubbio, tuttavia non è giunta nessuna conferma da parte di entrambi, così come non è pervenuta però nemmeno una smentita. Ma chi è Andrea Bosca? Conosciamolo meglio.

Andrea Bosca, dove lo abbiamo già visto

Attore di origini piemontesi, quello di Andrea Bosca è un volto che abbiamo visto sul piccolo schermo sulle reti Rai e Mediaset. Lo abbiamo visto di fatti prender parte a fiction di successo. Ha iniziato la sua carriera in giovane età e non ha più mollato la macchina da cinepresa. Oggi che di anni ne ha 42 possiamo dire che di strada ne ha percorsa. Ricordate in quale delle fiction note in tv lo abbiamo visto? Carabinieri, I Medici, La dama velata, La porta rossa, per citarne alcuni. Cosa fa adesso? E’ stato impegnato sul set di una nuova fiction che prossimamente vedremo in onda, Protezione Civile. É stato sul set della nuova fiction che i due attori si sarebbero conosciuti e da allora a quanto pare non si sarebbero più separati.