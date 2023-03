Edoardo di Mare Fuori: chi è Matteo Paolillo, età, carriera, fidanzata, vita privata

Edoardo di Mare fuori è l’ attore del momento, ma dietro la maschera c’è Matteo Paolillo, e non solo…ha una fidanzata!

La serie di Netflix sta spopolando, Mare Fuori è amata dai telespettatori, e con essa anche i personaggi sono diventati ormai un’ossessione per i fan. Edoardo Conte è uno dei giovani camorristi che incarna una dei personaggi chiave della storia dei giovani dell’IMP di Napoli. A dare voce, sangue e sudore alla sua vicenda è Matteo Paolillo, un giovane interprete che ha saputo dare quel tocco in più ad un personaggio così profondo ed intenso. Dietro la maschera, c’è la persona vera, e con essa una fidanzata ed una vita privata del tutto inedita.

Il 27enne originario di Napoli sta facendo impazzire le fan, ma sono destinate a rimanere deluse, perché non sembra essere single. Matteo Paolillo è nato e cresciuto nella città partenopea, ma una volta diventato abbastanza grande per decidere del proprio destino, ha deciso di emigrare a Roma, meta degli aspiranti attori per eccellenza. Studia e si forma al conservatorio teatrale di Gianni Diotajuti, e nel 2019 si diploma al Centro sperimentale di cinematografia. Non solo attore, è anche un cantante. Infatti, è lui che ha scritto la sigla, è la voce di O’ Mar for insieme a Raiz, e Stefano Lentini è l’autore della canzone. La notizia più scottante proviene dalla vita privata dell’artista.

Edoardo Mare fuori, tutto sulla sua vita: spunta fidanzata

Matteo Paolillo è l’attore che interpreta Edoardo Conte di Mare Fuori, ma è anche un giovane della sua età. Ha pur sempre 27 anni e dietro tanto lavoro, c’è anche un po’ di tempo da passare insieme alla dolce metà. Non si tratta della sua collega Ludovica Coscione che nello sceneggiato interpreta il ruolo di Teresa, ma di una sua coetanea che viene proprio da Napoli. La notizia viene fuori dal profilo Instagram ufficiale della ragazza, mentre lui lo usa solo per scatti lavorativi.

La giovane ha due occhi azzurro cielo e si chiama Alessia Fenderico. Una delle foto che ha ricevuto maggiori consensi e like è quella che li vede a Roma, e nella quale è riportata una dolce didascalia: “Sei nell’euforia che c’è nei giorni di sole”. Questa risale a gennaio 2023. Inoltre, hanno fatto un viaggio a Marrakesh che testimonia l’affiatamento del loro amore. Che professione svolge?

La ragazza è giovanissima, nata il 21 gennaio 1995, lavora per un brand di make up molto famoso. E’ una professionista nel settore della bellezza, svolge la mansione di consulente, e non solo. Perché sui social media come Instagram vanta di un seguito di circa 8 mila follower, ed ha una migliore amica molto speciale. Infatti, dalle foto e video sul profilo è possibile confermare che tra gli amici più stretti della coppia c’è proprio Maria Esposito, la temuta Rosa Ricci nella serie Mare Fuori! L’attrice è fidanzata con un collega ormai non più nella serie, Antonio Orefice, e tutti e quattro sono molto legati.