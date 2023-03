Giulia De Lellis e Andrea Damante, colpo di scena: cos’è successo

Cosa sta succedendo tra Giulia De Lellis e Andrea Damante: nessuno se l’aspettava, ecco finalmente tutta la verità.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati insieme per diversi anni e hanno formato la coppia che ha fatto sognare ad occhi aperti i fan. Partendo dall’inizio, si sono conosciuti all’interno di Uomini e donne quando la bella influencer scese le scale per corteggiare il tronista. Fu un percorso abbastanza altalenante, con molti confronti accesi che hanno portato più volte a litigi e uscite di scena.

Andrea alla scelta finale espresse i suoi sentimenti per lei ricevendo un sì. Una volta fuori dal programma, l’amore tra i due è sempre stato evidente. Ricorderete quando l’ex tronista andò al Grande Fratello Vip e arrivò Giulia in una puntata per avere un confronto con Asia Nuccetelli, la concorrente che aveva manifestato un interesse per il coinquilino. Sta di fatto che poco dopo i due si sono lasciati, a causa dei tradimenti dell’uomo, come svelò la stessa ex corteggiatrice attraverso la pubblicazione del libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!.

Un testo in cui Giulia ha raccontato particolari dettagliati di quanto successo nel loro rapporto. L’addio però è stato cancellato da un nuovo avvicinamento. Durante la pandemia da Covid, in una storia Instagram, mostrarono di essere insieme. Fu palese il ritorno di fiamma che allora fece non poco rumore. Ma ancora una volta la coppia si è spenta e in questi anni sia Andrea che Giulia hanno preso strade diverse, e hanno trovato l’amore lontano. Nelle ultime ore però si continua a parlare proprio di loro due, ma per quale motivo? Ecco cos’è successo.

Giulia De Lellis e Andrea Damante, cosa sta succedendo: colpo di scena

Da giorni non si fa altro che parlare di Giulia De Lellis e Andre Damante, ex coppia che tra tira e molla piaceva tantissimo. Si è detto che l’ex tronista sia adesso single e che la sua storia con Elisa Visari sia finita: il motivo? La rottura è stata allacciata ad un presunto avvicinamento tra Damante e Giulia tanto che il ‘gossip’ si è alzato in maniera incredibile. In queste ore però è giunta finalmente la verità, arrivata dalla protagonista del pettegolezzo.

A quanto pare non c’è nessun ritorno di fiamma tra la De Lellis e il dj. Attraverso una storia Instagram ha parlato del suo fidanzato, Carlo Beretta, smentendo in questo modo le voci sul flirt con l’ex compagno. Parlando con i follower, dopo aver raccontato del suo viaggio a Londra, ha detto: “Tra un piantino ed un altro sono arrivata a Londra. Il mio fidanzato (che mi salva la vita spesso, non a caso ho scelto lui…), mi porta a cena nel mio ristorante preferito”.

Queste parole accompagnate da uno scatto hanno messo in chiaro ogni cosa. E’ evidente l’amore che c’è tra Giulia e il suo compagno. Con Carlo infatti è insieme da circa due anni e sono tante le immagini sui social in cui appaiono felici e sorridenti. Con Andrea invece la storia è giunta al capolinea dopo il ritorno di fiamma durante la pandemia e da allora hanno preso strade completamente diverse. Il punto è chiaro: le voci di un avvicinamento non hanno nessun fondo di verità.